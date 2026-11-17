Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести окрему двосторонню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Наразі він не знає, чи вдасться організувати такі переговори.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами на Філіппінах.

Чи зустрінуться Трамп і Путін віч-на-віч?

Трампа запитали, чи планує він окремо зустрітися з Путіним під час майбутнього візиту до Китаю. У відповідь президент США зазначив, що хотів би провести таку розмову, якщо буде така можливість.

Я не знаю, але я б хотів. Якщо це можливо, я б це зробив,

– сказав Трамп.

Трамп відвідав Філіппіни напередодні поїздки до Китаю на щорічну конференцію АТЕС у Шеньчжені, яка відбудеться 19 листопада. Там запланована тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії – Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. За інформацією американської сторони, основною темою переговорів стане розробка угоди про контроль над ядерними озброєннями. Також можуть обговорити війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї.

Раніше ми також розповідали, що дипломати вели тривалі консультації щодо узгодження порядку денного через різні пріоритети сторін на саміті АТЕС.