Трамп каже, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу США

Дональд Трамп робив неоднозначні заяви щодо продовження допомоги України. Він допускав її скорочення, а також посилення задля того, аби примусити Росію сісти за стіл переговорів.

Востаннє Дональд Трамп заявив, що шукає шляхів обміняти рідкоземельні метали, які має Україна, на військову допомогу, пише 24 Канал із посиланням на AFP News Agency.

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Трамп назвав умову для виділення Україні допомоги

Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали, я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали,

– сказав Трамп.

Крім того, президент США наголосив, що, буцімто, у питанні мирного врегулювання в Україні досягнуто "великого прогресу".

Нагадаємо, що у "Плані Перемоги" Зеленського прописано, що Україна готова запропонувати Заходу свої природні ресурси в обмін на допомогу у війні. Також там йшлося й про заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими військами після війни. Західні ЗМІ зазначали, що ці два пункти у плані були розроблені спеціально під адміністрацію Трампа. У Києві, мовляв, зрозуміли, що той матиме прагматичний підхід до українського питання. Тому в обмін на допомогу Україна мала щось запропонувати американцю.

До слова, на території України э чимало економічно важливих природних ресурсів. Це чорноземи, вугілля, природний газ, металеві руди, лісові ресурси, гідроресурси та мінеральні води. Наша країна також володіє великими запасами залізної руди.

Під час представлення Плану Зеленський у парламенті заявив, що в Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів.

Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ,

– наголосив президент.