Суперечка навколо угоди про корисні копалини розкрила справжню політику Трампа, – CNN

Президент України Володимир Зеленський відмовився підписати угоду про корисні копалини зі США. Це стало однією з причин різкої критики з боку американського лідера Дональда Трампа.

Трамп радше зацікавлений у фінансовій вигоді, аніж у мирі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Трамп шокує світ своєю риторикою

За даними видання, ця ситуація відображає зовнішньополітичний підхід Трампа та його бачення війни. Він дедалі більше дистанціюється від підтримки України, водночас висловлюючи симпатії до Росії.

Мотиви президента, мабуть, більше кореняться в отриманні найкращої потенційної грошової вигоди для Сполучених Штатів, аніж у справедливому розв'язанні смертоносного конфлікту, що ставить під загрозу світ,

– йдеться в публікації.

CNN наголошує, що тиск Трампа на Україну в момент, коли вона зазнає російської агресії, є спробою скористатися країною в її найтемніший час. На тлі окупації частини території Путіним, Трамп прагне отримати великий шматок її мінеральних багатств за низькою ціною.

"Угода" виглядає скоріше як форма здирництва, яку Трамп уже одного разу намагався застосувати до Зеленського – надання військової допомоги як стимул для того, щоб він оголосив про розслідування щодо Джо Байдена, що призвело до першого імпічменту Трампа", – нагадали в CNN.

Хоча Трамп заявляє, що Путін нібито прагне завершити війну, західна розвідка попереджає, що його реальні цілі не змінилися. Він, як і раніше, зациклений або на тому, щоб включити Україну до складу Росії, або принаймні створити на її місці слабку державу, залежну від Москви.

Припинення вогню лише дасть Росії час перегрупуватися і продовжити агресію, зазначають джерела у розвідці. Амбіції Росії жодним чином не змінилися.