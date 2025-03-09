Гольф Трампа коштував платникам податків 18 мільйонів доларів за 48 днів президентства, – ЗМІ

Дональд Трамп грав у гольф на власних полях у Флориді 6 із 7 вихідних з початку свого другого президентського терміну. Кожна його поїздка в Мар-а-Лаго може коштувати близько 3,3 мільйонів доларів.

У такий спосіб Трамп уже витратив понад 18 мільйонів доларів з моменту повернення на посаду. Про це пише HuffPost, передає 24 Канал.

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Що відомо про витрати на гольф

У суботу, 8 березня, президент США знову грав у гольф – уже 13-й зі своїх 48 днів другого перебування на посаді. Окрім того, це був 10-й день гри на його полі в Західному Палм-Біч, через водний шлях від його будинку в заміському клубі Мар-а-Лаго.

Згідно з даними Управління державної підзвітності за 2019 рік, в яких йдеться про перші 4 поїздки Трампа до Мар-а-Лаго під час його першої адміністрації, кожна з них коштувала 3 383 250 доларів. Ця сума порахована за курсом 2017 року, тож зараз, найімовірніше, вона вища.

Трамп і його оточення прилітають на Air Force One, а військові доставляють автомобілі для кортежу на транспортних літаках C-17.

Оскільки Мар-а-Лаго в Палм-Біч займає всю ширину острова, поліцейські катери з кулеметами патрулюють внутрішнє узбережжя, а корабель берегової охорони стоїть біля пляжу в Атлантичному океані. Додаткові витрати включають утримання правоохоронців та собак, здатних шукати вибухівку.

Цікаво, що загалом за своєї першої каденції Трамп витратив понад 151 мільйон доларів, однак цього разу сума може бути ще більша, зазначають у HuffPost.

До слова, гольф-клуб Трампа Turnberry у Шотландії атакували пропалестинські вандали. Вони залишили надпис "Газа не продається" на полі для гри.