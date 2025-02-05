Навала Маска руйнує все: яку державну структуру прагне побудувати Трамп на місці старої

Дональд Трамп ледве посівши у крісло президента США розпочав за допомогою, зокрема, Ілона Маска тотальну перебудову певних державних структур. Проте наразі незрозуміло, які цілі він переслідує і чого прагне досягнути.

На думку голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олега Рибачука, якою він поділився з 24 Каналом, Трамп готувався до свого другого президенства і цілеспрямовано рухається до своєї мети. Також президент США заявив, що Ілон Маск, який займається скорочення складу американського уряду, "не може та не буде робити нічого" без схвалення Білого дому.

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Ніхто цього не очікував

Рибачук вважає, що Трамп, імовірно, хоче зруйнувати так званий Deep State – американську державу, яка розбудовувалась сотнями років.

Зараз в державні структури приходять представники Ілона Маска, яким по 20 – 23 роки, і миттєво перебирають на себе всі комунікації, доступи до баз даних будь-якої державної структури. Вони просто як COVID розповсюджуються по урядовій системі надзвичайно швидкими темпами,

– пояснив він.

Ніхто, за його словами, навіть приблизно не очікував, що ця навала може бути такою стрімкою, а у людей, яких Маск посилає, буде такий юначий азарт і не буде ніяких перешкод.

Вони отримали завдання, як хірургічним ножем, зробити "розтин" державної системи і там щось зробити з тими "органами", які вони знайдуть. І вони цим системно займаються,

– наголосив Рибачук.

Зверніть увагу! Трамп назвав Ілона Маска, який офіційно працює як спеціальний державний службовець, розумним і що він "робить хорошу роботу", а також "добре скорочує витрати". Проте президент США зауважив, що іноді не погоджується з Маском.

Трамп, на його думку, реально хоче мати абсолютно повне управління, причому ручне – без стримуючих структур. Адже у першому президентстві він натерпівся від того, що, наприклад, віцепрезидент був не під його контролем чи судді висловлювати незгоду з його політикою.

Цього разу він реально готувався і хоче зробити всю американську урядову систему абсолютно підконтрольною йому. Щоб ніхто на жодному рівні не міг зупинити жодне його рішення,

– підкреслив Олег Рибачук.

Тому зараз, додав він, виконується завдання прибрати всі потенційні перешкоди для реалізації цього плану, і ми будемо бачити таку собі Trump Tower масштабах всієї країни.

До слова, у західних ЗМІ зазначають, що міністр фінансів США Скотт Бессент дозволив надати представникам команди Ілона Маска доступ до урядової платіжної системи, яка обробляє трильйони доларів. Це сталося після того, як виконувач обов'язків міністра до затвердження Бессента, Девід А. Лебрик відмовився надати доступ. Через це представники Трампа відправили його в адміністративну відпустку, після чого він подав у відставку.