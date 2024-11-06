Трамп може мати великий мандат: наскільки зміниться політична ситуація у США

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп уже оголосив себе 47-м президентом США. Крім цього, за попередніми результатами голосування, більшість у Сенаті отримали республіканці.

В етері 24 Каналу директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик припустив, що наскільки може змінитися політична ситуація у США після виборів.

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Що чекає на США після виборів

Директор Центру міжнародних досліджень сказав, що Дональд Трамп, ймовірно, матиме великий мандат на нові рішення й типи політики, яку захоче проводити, зокрема, це стосується зовнішньої політики. Трамп залишається ключовим гравцем й політичною фігурою для Сполучених Штатів Америки.

Я думаю, що ситуація зміниться, адже загалом підходи демократів й республіканців до врядування країною, до внутрішньої та зовнішньої політики різні. Тут точно будуть якісь зміни,

– мовив Дубовик.

Зміни у Сполучених Штатах почнуться після того, як Трамп наприкінці січня 2025 року вступить посаду. Тоді він почне реалізовувати свою програму.

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5 листопада американці голосували не тільки за президента, а також й за склад обох палат Конгрес – Сенату та Палати представників. Нині відомо, що республіканці отримали більшість у Сенаті, але контроль над Палатою представників ще не визначено.

Якщо вони отримають Палату представників, то це можна сказати, що безпрецедентний випадок, адже давно такого не було випадку, щоб одна партія забрала обидві палати Конгресу й президентську посаду,

– зауважив директор Центру міжнародних досліджень.

До того ж багато залежить від того, яку команду сформує Трамп. Раніше він не казав, що на відміну від попередніх чотирьох років президентства, цього разу хоче зробити таку команду, де люди не будуть з ним сперечатися, а будуть переважно лоялісти, які не стримуватимуть його.

До слова, у Дональда Трампа вже анонсували переможний мітинг. Його помічник Вон Гілльярд повідомив, що новообраний президент США проведе зустріч зі своїми виборцями "незабаром".