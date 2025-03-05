"Треба готуватися до гіршого": ексміністр оборони Британії Воллес застеріг щодо Трампа
- Бен Воллес висловив занепокоєння, що нова адміністрація США, зокрема Дональд Трамп, не бачать загрози в Росії та вважають, що США повинні вийти з НАТО.
- Ексміністр попереджає, що ізоляціонізм США може нашкодити їм самим, та закликає судити Трампа за його вчинками, готуючись до гіршого сценарію.
Із приходом Дональда Трампа США зробили радикальний поворот до Росії. Бен Воллес попереджає про настання нової ери у світі.
Колишній міністр Британії Бен Воллес у колонці для The Telegraph прокоментував зовнішню політику нової адміністрації США. Він закликав готуватися до найгіршого сценарію, передає 24 Канал.
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Трамп і Венс – не тямущі
Бен Воллес заявив, що найбільша небезпека для всіх полягає у тому, що нові мешканці Білого дому мало знайомі зі світом. Він впевнений, що Дональд Трамп і Джей Ді Венс справді говорять те, про що думають. А це значить, що вони не бачать у Росії загрозу і щиро вірять, що США мають вийти з НАТО і заволодіти Гренландією.
Трамп та його команда визнають лише право сильного. Тому для них існують лише такі країни, як Китай і Росія. Суверенітет інших країн не має значення.
Нова американська влада не розуміє того, що ізоляціонізм США грає проти них самих. І Пекіну, і Москві потрібна не Європа, а саме "Дядечко Сем".
Путін, людина, яка все життя боролася із Заходом, не раптом вирішив, що Дональд Трамп – його новий найкращий друг. І він, і його оточення не забули своєї жаги до реваншу за 30 років приниження після розпаду СРСР,
– нагадує політик.
Так само радіє потенційном демонтажу старого світового порядку Китай.
Усе те, що насправді зробило Америку великою і багатою після Другої світової війни, може опинитися на згарищі. Тепер майже ніщо не стоїть на заваді прямого вторгнення через Тайванську протоку,
– прогнозує Воллес.
Британець не знає, чи справдиться цей найгірший сценарій, чи вдасться Дональду Трампу прозріти, поки не пізно.
Давайте тепер судити Трампа за його вчинками, а не за гучними заявами, які завжди супроводжують початок будь-якої адміністрації. Ми маємо сподіватися на краще, але готуватися до гіршого,
– закликав ексміністр оборони Британії.
До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа не планує посилювати тиск на Росію, а вважає, що конфлікт слід вирішити в інтересах Кремля.