Трамп може приїхати до Москви на 9 травня і зустрітися з Путіним, – Le Point

Дональд Трамп може поїхати до Москви та зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним. Як пишуть у ЗМІ, запросити президента США можуть до сакрального для Росії дня – 9 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Point.

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ЗМІ заявили про можливий візит Трампа до Москви

Французьке видання Le Point пише, що 9 травня для Путіна та Росії – сакральний та буквально найважливіший день у році. На день "пабєди" Кремль традиційно запрошує лідерів різних країн, а російський диктатор – виступає з важливою "побєдоносною" промовою.

Як стверджують джерела французького видання, цього року на 9 травня до Москви можуть запросити й Дональда Трампа. Джерела Le Point стверджують, що 9 травня США та Росія можуть святкувати не стільки 9 травня, скільки їхню спільну "угоду в мирних переговорах щодо України".

Якщо все піде добре для них і для їхнього спільного плану, то 9 травня 2025 року стане днем їхнього тріумфу, тріумфу насамперед Путіна,

– пишуть французькі журналісти.

Крім того, у ЗМІ також пишуть, що згідно з планом спецпредставника США Кіта Келлога, війна буцімто може завершитися 9 травня.

Довідка. Le Point – це французький щотижневик, який заснували у 1972 році. Видання неодноразово опинялося у центрі скандалів. Так, у 2015 році видання провело інтерв'ю, у якому спотворили факти.



Крім того, у 2013 році Le Point опублікував фотографію напівоголеної Гульнари Карімової – старшої доньки президента Узбекистану Іслама Карімова з однієї з публічних вечірок у 2011 році.

Наразі жодного офіційного підтвердження чи спростування інформації у ЗМІ не було ні від США, ні від Росії.

Раніше Дональд Трамп визнав, що Росія напала на Україну. Водночас він наголосив, що Москву можна було "легко відмовити від війни".