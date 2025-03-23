Починають битися між собою: які ризики для США несе політика Трампа

Трамп гальмує в себе в голові інформацію, коли журналісти в нього запитують про припинення перемовин, про війну, чому США не накладають санкції на Росію, яка продовжує обстрілювати Україну. Американський президент починає маніпулювати. Він обрав таку тактику, бо вірить, що вона принесе йому більше користі, а от стратегії в нього немає.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що якщо дійсно інформація, яку зараз вкидають в ЗМІ й про що говорять європейські політики, що США за 5 – 10 років планують повністю перекласти відповідальність на ЄС за його захист і зменшити свою присутність в Європі, підтвердиться, то це буде катастрофою для американців.

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Загрози для Сполучених Штатів

Політичний експерт наголосив, що США протягом багатьох років напрацьовували свої інтереси в Європі, а зараз можуть все швидко втратити: свої контракти, економічну підтримку. Це питання зараз дуже жорстко обговорюється всередині США.

"Починають битися між собою, звинувачують навіть Ілона Маска, кажучи, що він працює на Китай і має там величезну кількість інтересів, а він має доступ до секретних даних і Пентагону. Якщо США зараз почнуть розриватися зсередини, вони не отримають преференцій в Тихоокеанському регіоні, а також втратять інтереси в Європі", – спрогнозував Городницький.

ЄС та Україна мають створити новий військово-політичний блок

Україні буде вигідно, якщо Європа стане сильною. Доктор філософії зауважив, що нашій державі потрібно, щоб вона наростила м'язи й була змога разом створити окремий союз поза НАТО, аби спільно працювати на перемогу.

Чи будуть там США, нам вже не буде цікаво, якщо вони викинуть зі своїх інтересів Україну. Поки що вони це роблять. Ми бачимо, скільки вони озброєння продавали в ЄС, а зараз можуть ввести обмеження,

– озвучив Городницький.

Велика кількість Patriot стоїть на обороні Європейського Союзу, але якщо американці не будуть їх обслуговувати чи давати ракети, тоді, як підкреслив політичний експерт, треба буде все це швидко замінити, удосконалити власні технології, авіацію, системи залпового вогню, шукати альтернативу та покращувати те, що сьогодні має Європа.

Городницький підсумував, що озброєння, яке дають американці – застаріле. Україна та ЄС повинні схилятись до сучаснішого. Нині, на його думку, як раз той час, коли його можна виготовити та протестувати на полі бою.