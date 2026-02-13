Може перекласти провину: Трамп обмірковує вихід із переговорів щодо війни в Україні
- Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо України, щоб зосередитися на передвиборчій кампанії, вважаючи дипломатичний процес політично програшним.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до компромісу, але водночас зберігає контроль над своєю позицією та національними інтересами.
На тлі нового виборчого сезону до Конгресу США президент Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні.
Про це йдеться в публікації видання The Atlantic.
Чому Трамп може вийти з переговорів?
Рішення щодо виходу з переговорів можуть ухвалити найближчими тижнями – коли увага Дональда Трампа переключиться на передвиборчу кампанію.
За словами джерел видання, американський лідер може вирішити, що дипломатичний процес став для нього політично програшними.
Тоді він (Трамп, – 24 Канал) може піти, поклавши провину за провал дипломатії на непохитність однієї або обох ворогуючих сторін,
– йдеться в матеріалі.
Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню заявив, що Київ наполегливо намагався продемонструвати свою готовність до компромісу.
Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну,
– пояснив глава держави.
За його словами, Україна підтримує будь-які ініціативи США, які можуть прискорити процес врегулювання, але водночас зберігає контроль над своєю позицією та національними інтересами.
Аналітики зазначають, що можливий вихід Трампа з переговорного процесу здатен серйозно ускладнити спроби завершити війну та додати нестабільності на дипломатичній арені. Тепер мирні переговори ризикують стати інструментом внутрішньої політики США.
Коли можуть відбутися нові переговори?
Новий раунд мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні може відбутися вже наступного тижня – в Маямі або Абу-Дабі. Володимир Зеленський повідомив, що Україна одразу підтвердила свою участь.
За словами президента, для України місце зустрічі не має принципового значення, адже головне – це результат переговорів.
Тим часом прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться "вже скоро". Водночас Пєсков утримався від подробиць і не прокоментував можливе місце проведення зустрічі.