Може перекласти провину: Трамп обмірковує вихід із переговорів щодо війни в Україні

На тлі нового виборчого сезону до Конгресу США президент Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це йдеться в публікації видання The Atlantic.

Чому Трамп може вийти з переговорів?

Рішення щодо виходу з переговорів можуть ухвалити найближчими тижнями – коли увага Дональда Трампа переключиться на передвиборчу кампанію.

За словами джерел видання, американський лідер може вирішити, що дипломатичний процес став для нього політично програшними.

Тоді він (Трамп, – 24 Канал) може піти, поклавши провину за провал дипломатії на непохитність однієї або обох ворогуючих сторін,

– йдеться в матеріалі.

Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню заявив, що Київ наполегливо намагався продемонструвати свою готовність до компромісу.

Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну,

– пояснив глава держави.

За його словами, Україна підтримує будь-які ініціативи США, які можуть прискорити процес врегулювання, але водночас зберігає контроль над своєю позицією та національними інтересами.

Аналітики зазначають, що можливий вихід Трампа з переговорного процесу здатен серйозно ускладнити спроби завершити війну та додати нестабільності на дипломатичній арені. Тепер мирні переговори ризикують стати інструментом внутрішньої політики США.

Коли можуть відбутися нові переговори?