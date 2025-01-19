Вихід США з НАТО спровокує для Трампа серйозні юридичні "розборки", – BI

Майбутній президент США Дональд Трамп, який офіційно вступає на посаду вже завтра, може зіткнутися зі значними юридичними і політичними викликами у спробі вивести країну з НАТО. Політолог Майкл Пек каже, що це викличе масштабні судові суперечки.

У США тривають дискусії через можливе бажання Трампа вийти з НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Які наслідки може мати бажання Трампа вийти з НАТО

Майбутній президент США Дональд Трамп може зіткнутися зі значними юридичними і політичними викликами у спробі вивести країну з Північноатлантичного альянсу. Політолог Майкл Пек вважає, що такий крок може спричинити масштабні судові суперечки через невизначеність у повноваженнях виконавчої гілки влади у сфері зовнішньої політики.

Конгрес США ще у 2020 році ухвалив закон, що забороняє президенту односторонньо виводити країну з НАТО без схвалення Конгресу або двох третин Сенату. Це положення є спробою законодавців гарантувати стабільність членства США в альянсі.

Водночас Конституція США не містить чітких норм щодо виходу з міжнародних договорів, створюючи правову невизначеність. Прецеденти, такі як справа Youngstown Steel (1952), свідчать, що суди можуть переглядати рішення виконавчої влади, якщо Конгрес прямо протидіє цим діям.

Втім, адміністрація Трампа може посилатися на рішення адміністрації Джиммі Картера щодо виходу з договору про взаємну оборону з Тайванем, коли Верховний суд відмовився розглядати це питання, визнавши його політичним, а не юридичним. Аналогічний підхід може бути застосований і до НАТО.

Можливі наслідки виходу США з НАТО

Вихід США з НАТО або навіть часткове послаблення участі в альянсі матиме суттєві геополітичні наслідки:

Ослаблення колективної оборони . НАТО, створене для захисту Європи від радянської агресії, значною мірою залежить від американської військової потужності. Зменшення ролі США може підірвати довіру до альянсу.

. НАТО, створене для захисту Європи від радянської агресії, значною мірою залежить від американської військової потужності. Зменшення ролі США може підірвати довіру до альянсу. Зростання впливу Росії. Кремль може скористатися відсутністю американського лідерства в НАТО.

Кремль може скористатися відсутністю американського лідерства в НАТО. Дезорганізація альянсу. Навіть без офіційного виходу США Трамп міг би мінімізувати участь країни у навчаннях чи зменшити роль американських офіцерів у структурах НАТО, що підірвало б його функціональність.

У 2020 році Міністерство юстиції адміністрації Дональда Трампа заявило, що рішення про вихід США з міжнародних договорів, зокрема НАТО, належить виключно до повноважень президента. Така позиція базується на широкій інтерпретації виконавчих повноважень у сфері зовнішньої політики.

Однак ця точка зору викликає суперечки. Як зауважує Карен Сокол із Дослідницької служби Конгресу, суди можуть не підтримати таку претензію. Конституція США передбачає спільну роль президента і Сенату у ратифікації міжнародних договорів