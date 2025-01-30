Як Трамп може сильніше "закрутити гайки" Москві: Foreign Policy розглянуло можливі варіанти

Санкції проти Росії з боку Заходу вже безпрецедентні. Втім, адміністрація нового президента США Дональда Трампа має змогу зробити багато речей, аби сильніше "закрутити гайки" Росії.

Наприклад, забезпечити повне дотримання останнього пакету санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський журнал Foreign Policy.

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Що може зробити Трамп

Як зазначив колишній високопоставлений чиновник із санкцій США, співробітник Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті Едвард Фішман, адміністрація Байдена повинна була бути більш агресивною щодо російської енергетики.

Обережність, яку вони проявили, була такою ж, як і щодо військової техніки. Зі стратегічного погляду затримка ширших енергетичних санкцій була схожа на затримку поставок зброї,

– вважає Фішман.

Видання пише, що перший і найочевидніший крок, який може зробити адміністрація Трампа, це забезпечити повне дотримання останнього пакету санкцій, зокрема, який стосуватиметься понад 180 танкерів із так званого "тіньового флоту" Росії.

Також Foreign Policy пише, що нова адміністрація могла б використовувати силу вторинних санкцій США для покарання покупців і посередників російської нафти, які не дотримуються цінової межі. Це вимагало б погрози санкціями банкам, нафтопереробним заводам або навіть портам у таких країнах, як Китай та Індія.

Адже, як нагадують журналісти, саме вони купують більшу частину російської нафти. Припускають, що як альтернативу таким обмеженням адміністрація Трампа могла б ще розширити санкції проти танкерів.

Водночас у журналі нагадують, що Європа вже обмірковує власне санкціонування ще 70 тіньових танкерів у рамках майбутнього 16-го пакета санкцій проти Росії.

"Усі ці варіанти слідують за тією ж загальновизнаною самообмежувальною схемою, якою керувалася адміністрація Байдена останніми роками: метою завжди було зниження доходів від російської нафти, а не фізичне вилучення великої кількості нафти РФ зі світового ринку, що призвело б до різкого зростання цін на сиру нафту та стало б серйозним стримувальним фактором для зростання в усьому світі", – ідеться у матеріалі.

На тлі цього під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Дональд Трамп закликав членів ОПЕК збільшити видобуток з метою обвалення цін на нафту, що було б швидшим і менш тонким способом гарантувати зниження доходів Кремля.

Тому, сумніви щодо того, де знайти додаткові барелі нафти, що залишаються, роблять останні й найпотужніші санкції, що залишилися у США, такими складними для використання. Вашингтон зробив невеликий, але важливий крок у цьому напрямку на початку січня.

Нагадують, що США запровадили блокуючі санкції проти двох невеликих російських компаній, але поки що не зачепили найбільші компанії.

За словами Фішмана, адміністрація Байдена заклала основу санкціями проти "Газпром нафти" і "Сургутнафтогазу", але не проти "Роснефти", "Лукойлу", "Газпрому" або "Новатека". А забороняючи транзакції в доларах із цими компаніями, санкції "значно ускладнять для Росії продаж нафти й газу, і це найсильніший варіант".