Рютте відповів, чи впевнений у підтримці НАТО Дональдом Трампом

Дональд Трамп раніше неодноразово суперечливо висловлювався у бік Північноатлантичного альянсу. Генеральний секретар НАТО висловився щодо ймовірної майбутньої політики новообраного президента США.

На думку Марка Рютте, Дональд Трамп розуміє важливість членства США в НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЄП, яке навело його заяву під час спілкування з журналістами на пресконференції із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

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Що думає Рютте про політику Трампа стосовно НАТО

У НАТО тривалий час висловлювали стурбованість щодо майбутньої політики Дональда Трампа стосовно Альянсу. Дискусії тривали ще з часів, коли він був лише кандидатом. Однак генсек НАТО поспішив заспокоїти європейських членів Альянсу.

За його словами, він мав дуже хороші робочі стосунки з Трампом під час його прем'єрства в Нідерландах і впевнений, що республіканець буде діяти на захист США та продовжить підтримувати роль Альянсу у глобальній безпеці, бо усвідомлює важливість цього.

НАТО існує не тільки для захисту Європи та США, але й для того, щоб забезпечити безпеку в Індо-Тихоокеанському та трансатлантичному регіонах,

– заявив він.

Особливо це важливо на тлі загроз, які безпосередньо пов'язані з Росією, КНДР, Китаєм та Іраном, підкреслює Рютте. Він наголосив, що ці країни активно співпрацюють між собою, що створює пряму загрозу для Європи, а також для Японії, Південної Кореї та США.

Так, генеральний секретар НАТО нагадав, що КНДР допомагає Росії у війні проти України, а Китай і Іран постачають Росії технології, які зміцнюють її військовий потенціал. Тож, оскільки це глобальна загроза, то Індо-Тихоокеанський регіон і Євроатлантичний регіон пов'язані між собою.

Марк Рютте висловив сподівання на подальшу співпрацю з новообраним американським лідером, особливо після його інавгурації.

"Минулого тижня я мав з ним (з Трампом – 24 Канал) хорошу телефонну розмову. Ми працювали як друзі, коли я був прем'єр-міністром Нідерландів, і зробимо це знову, коли він стане новим президентом США", – підсумував Рютте.

Нагадаємо, ще минулого року Дональд Трамп погрожував у випадку своєї перемоги на виборах вивести США з НАТО, якщо Альянс не виконає його умов. Він хотів, аби Альянс переоцінив головний принцип НАТО – напад на одного означає напад на всіх.