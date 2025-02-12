Трамп назвав країну, в якій має намір провести зустріч із Путіним, – CBS News

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Американський лідер висловив бажання зустрітися з ним.

Для цього Дональд Трамп вже обрав країну, у якій хоче побачити Путіна. Він назвав її у коментарі журналістам в Овальному кабінеті у середу, 12 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Де Трамп хоче зустрітися з Путіним

За даними видання, Трамп заявив, що має намір провести зустріч із Путіним у Саудівській Аравії.