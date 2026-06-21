Забув, як звати Маска: Трампа висміяли у мережі через новий конфуз
Дональд Трамп знову став об'єктом насмішок в інтернеті через те, що забув як звати Ілона Маска. Відео інциденту швидко розлетілося у мережі.
19 червня президент США демонстрував свій новий літак Air Force One, подарований Катаром. Незручний момент стався, коли Трамп говрив про сучасні можливості літака, зокрема інтеграцію Starlink – супутникового інтернету компанії SpaceX, що належить Маску. Про це пише Radar Online.
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Як Трамп вкотре зганьбився?
У нас там є комунікаційне обладнання, якого ніхто раніше не бачив. Це найвищий рівень, включно зі Starlink, мій друг Леон – мій друг Ілон буде дуже радий,
– сказав Трамп, одразу виправивши себе після обмовки.
Трамп називає Маска "Леоном": дивіться відео
Хоча президент одразу виправився, відео швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю коментарів.
"Якщо ти Леон, ти більше хвилюєшся, що починається деменція, чи що людина, яку ти вважав своєю маріонеткою, навіть не пам'ятає твого імені?" – написав один користувач.
Інші жартували: "Новий нікнейм відкрито", "Відтепер він назавжди Леон Маск", "Він тепер Леон".
Були й різкіші реакції: "Божевільний дід видається хворим. Сподіваюся, це не серйозно", "У нього деменція", "Деменційний Дон".
До слова, увагу користувачів привернуло й інше відео, де Трамп, ймовірно, розгубився і пішов не до того виходу після виступу на базі Ендрюс. Тоді помічник швидко скерував його в інший бік.
Трамп забув, куди йти: дивіться відео
Цей епізод також викликав хвилю жартів у соцмережах: "Дідусь трохи перевантажений", "Йому б уже поводок", "Він все більше схожий на президента, якого сам критикує".
Нагадаємо, що сам Трамп насміхався з того, що його попередник Джо Байден останнім часом робив обмовки, а також міг заснути на публічних заходах.
До слова, фізіотерапевт Адам Джеймс припустив, що у Дональда Трампа можуть бути неврологічні порушення, зокрема лобно-скронева деменція.