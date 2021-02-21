Став нудним: Трамп не хоче повертатися у твітер, де його навічно заблокували

Дональд Трамп заявив, що ніколи більше не повернеться у твітер, бо він "став нудним". Раніше у соцмережі повідомляли, що ні за яких обставин не розблокують його сторінку.
Джерело:24 канал
Колишній президент США зазначив, що платформа "вже не та" і мільйони людей йдуть з неї. Про це він розповів у інтерв'ю американському вебсайту Newsmax.
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Твітер cтав нудним для Трампа
Якщо подивитися на те, що коїться у твітері, то, як на мене, він став дуже нудним й мільйони людей покидають платформу. Вони йдуть, оскільки він вже не той. Ми не хочемо повертатися на твітер,
– сказав 45-й глава Штатів.
Дональд Трамп також не залишив без уваги рішення адміністрації Twitter позначати його дописи спеціальними плашками, що вказують на недостовірність опублікованої у них інформації.
Колишній американський президент назвав такі дії "огидними".
Трамп хоче запустити власний сайт
Він додав, що обмірковує можливість створення своєї сторінки в іншій соціальній мережі. Іншим варіантом спілкування з прибічниками ексглава США назвав запуск власного сайту.
Існує також можливість створення власного сайту, оскільки наша аудиторія більша, ніж у будь-кого,
– підсумував Дональд Трамп.
Війна Трампа з твітером: що відомо
- 9 січня Twitter вирішив назавжди заблокувати сторінку 45-го президента США Дональда Трампа.
- Все тому, що Трамп на своїй сторінці закликав своїх прихильників виходити на протести перед оголошенням офіційних результатів виборів президента.
- Це призвело до масових заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року. Мітингувальники почали штурмувати будівлю Капітолія.
- Унаслідок сутичок між протестувальниками та правоохоронцями загинули 5 людей, також багато – постраждали.
- 10 лютого у соціальній мережі твітер повідомили, що більш ніколи не дозволять колишньому главі США Дональду Трампу користуватися її платформою – навіть якщо він знову буде балотуватися на пост президента.