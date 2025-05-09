США розчарувалися у Росії: як Трамп може помститися Путіну

Упродовж 100 днів роботи адміністрація Дональда Трампа вірила, що Росія допоможе їм у протистоянні з Китаєм та Іраном. Президент США сподівався забрати в Ірану напрацювання щодо ядерного озброєння.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що цим пояснювалася досить дивна риторика Сполучених Штатів. Часто вона нагадувала риторику Кремля.

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Чим Росія розчарувала Трампа

Адміністрація Трампа фактично копіювала всі заяви Росії. Наприклад, з різних резолюцій забирали звинувачення країни-агресорки, не голосували за пропозиції України. Не дивно, що взагалі виникало питання, на чиєму боці США.

Але чим ближче було до завершення 100 днів, тим частіше виникали сумніви, чи справді Росія зможе допомогти США з Китаєм та Іраном, чи зіграє вона ту роль, яку їй виділив Трамп. Показовим був епізод з візитом спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа спершу до Москви, а тоді в Оман для зустрічі з іранцями.

Скоріш за все, на цій зустрічі чітко сказали, що Іран не віддаватиме Росії ядерні напрацювання. Миттєво про це доповіли Трампу, а вже через кілька годин він зустрівся з Володимиром Зеленським у Ватикані,

– зауважив Іван Ус.

Після цього риторика США змінилася. Вона стала більш обережною, зникли закиди в бік України. Ба більше, у базиліці Святого Петра Трамп вирішив говорити із Зеленським сам на сам, без присутності інших лідерів.

"Чи стали США проукраїнськими – я не впевнений. Але вони розчарувались в Росії. А останні події, маю на увазі переговори Росії та Китаю та заява про поглиблення їхнього стратегічного партнерства, – черговий аргумент для Сполучених Штатів", – наголосив Іван Ус.

Як Трамп може помститися Росії

Скоріш за все, реакція на зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна буде. Відомо, що 13 травня Дональд Трамп почне свій візит до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару. Ймовірно, там порушать питання про збільшення видобутку нафти, щоб ціни на неї обвалилися ще більше.

Вони і так зазнали суттєвого зниження, але зараз, коли у Трампа з'являється образа на Росію, він може повторити сценарій, який свого часу обрав Рональд Рейган,

– припустив Іван Ус.

Після початку свого другого терміну Рональд Рейган працював над тим, щоб Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти. Так він хотів "поховати" Радянський Союз. Схожої ситуації можна очікувати зараз.

"Для Росії це буде дуже велика проблема, бо як і Радянський Союз, вона суттєво залежать від фактора цін на енергоносії. Щоправда, Китаю це, можливо, також буде цікаво, бо він теж є споживачем енергоресурсів. Проте метою США все-таки є помста Росії за незіграну роль", – підкреслив Іван Ус.

Варто звернути увагу, що Сполучені Штати вже почали відновлювати допомогу Україні. Мовиться не про безоплатне постачання, але хоча б так воно надається. Отже, зміна позицій Трампа відбувається і це створює великі проблеми для Росії.