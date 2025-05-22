Мита 500% і російська нафта: чому США ніколи не запровадять ці санкції

У нас так багато сподівань на те, що США схвалять потужні санкції і введуть мита у розмірі 500% щодо країн, які купують російську нафту, що аж дивно.

Без бажання Трампа нічого не буде

Цього ніколи не станеться. Цими санкціями можна лякати, але їх ніколи не введуть. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Чому? Бо це означало б введення мит на рівні 500% на товари з Китаю і Індії. Нагадати, що сталось, коли Дональд Трамп обклав митами весь світ і навіть пінгвінів? Фондові ринки полетіли вниз, а ринок облігацій в результаті змусив Трампа дати назад. Трамп програв торгівельну війну Китаю і відповз. Нема значення – мита 150%, чи 500%. Це означає зупинку торгівлі. Китай вже продемонстрував Трампу, що США не можуть собі такого дозволити. То чи наважиться Трамп повторити?

Це ще було в ситуації, коли Трамп дуже хотів ввести ці мита. Спати не міг, так хотів. А зараз ми маємо ситуацію, коли президент США дуже не хоче вводити санкції проти Росії. Чому він цього не хоче – це тема для окремої розмови, а, може, навіть медичної дисертації (чи розслідування ФБР). Але факт є фактом – не хоче.

Якщо Трамп протягом місяця здав назад через менші мита, яких він хотів, то чи наважиться він ввести більші мита, які він не хоче? Питання риторичне. А без бажання Трампа нічого не буде.

"Атомних" санкцій точно не буде

Ці санкції можуть висіти на стіні як рушниця. Якщо США наважаться тиснути на Росію, якщо станеться таке диво в голові Трампа, якщо жалюгідність і слабкість стануть занадто очевидними і це буде мати значення, то потенційні санкції можуть бути використані як важіль тиску на Індію – одного з покупців російської нафти. Паралельно зі значними дипломатичними зусиллями в цьому напрямку, з намаганням продемонструвати Індії, що краще купляти у Саудівської Аравії, тим більше вони якраз значно збільшую видобуток.

Проблема в тому, що після того, як Трамп здав назад у торгівельній війні, коли моргнув першим, Індія вже не повірить, що все це по-справжньому. З Китаєм навіть такі розмови неможливі – Китай продовжить купляти російську нафту. На жаль.

Тому, якщо раптом політика Трампа і зміниться, якщо навіть вони знов повернуться до введення санкцій, то це будуть не ці "атомні" санкції, які активно просуває сенатор Ліндсі Грем. Хоча вони нам і дуже подобаються.

Але чи означає це, що тиснути не треба? Чи означає це, що санкції не потрібні? Ні. Найбільший подарунок, який Трамп зробив Путіну і російській економіці – дав їм віру, що вони можуть перемогти і все скоро закінчиться. Він запалив світло в кінці тунелю, дав віру і надію. Це дуже допомагає російській економіці, що вже перебуває під значним тиском.

Економіка – це дуже часто про очікування і про психологію. Тому будь-які нові додаткові санкції, навіть слабкі, навіть символічні, були б дуже корисні. Вони б вдарили в першу чергу не по доходах від продажу нафти, а по вірі. Забрали б у російського бізнесу надію, що скоро все повернеться до старих добрих часів.

Але, щоб хоч щось сталось, має статися диво. Диво в голові Трампа. Велике питання, чи віримо ми досі в дива….