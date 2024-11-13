Трамп обрав міністром оборони ведучого Fox News Піта Хегсета: що він говорив про Україну

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що висуває Піта Хегсета, коментатора Fox News та ветерана, на посаду міністра оборони. Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат.

44-річний скептик НАТО Хегсет є, мабуть, найбільш несподіваним вибором Трампа перед інавгурацією 20 січня, і це рішення вже викликало різку критику з боку деяких противників республіканця, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Трамп визначився з очільником Пентагона

Піт – це людина з характером, розумна і справжній патріот Америки. З Пітом на чолі, вороги Америки мають знати – наша армія знову стане великою, а Америка ніколи не здасться,

– заявив Трамп, повідомляючи про висування Хегсета на посаду міністра оборони.

У Пентагоні вже виникли побоювання, що Трамп прагне вивести з армії офіцерів і цивільних службовців, яких він вважає нелояльними. У червні республіканець заявив на Fox News, що звільнить генералів, яких він описав як "прокачаних" (тих, хто зосереджений на расовій та соціальній справедливості – 24 Канал). Хегсет може стати адвокатом таких звільнень. Так, він свого часу жорстко висловлювався на адресу Брауна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, запитуючи, чи отримав би він цю посаду, якби не був чорним.

Що відомо про Піта Хегсет і його ставлення до війни в Україні

Хегсет є ветераном Національної гвардії. Він служив в Афганістані, Іраці та на Кубі. За словами ведучого телеканалу, він залишив армію у 2021 році, після того, як його відсторонили через політичні та релігійні погляди, яких армія більше не бажала підтримувати.

Хегсет також різко критикував європейських союзників США.

Чому Америка, європейський 'номер екстреної допомоги' останні сто років, має слухати самовдоволені та безсилі нації, які просять нас дотримуватись застарілих і однобоких оборонних угод, яких вони більше не виконують?,

– писав він у своїй книзі "Війна проти воїнів: за лаштунками зради тих, хто охороняє нашу свободу".

Піт звинувачував країни Європи, що ті мало витрачають коштів на оборону, скорочують свої армії і лише "кричать на Америку, щоб та допомогла".

Крім того, він вказував, що Китай перемагає США. Пекін, за його словами, має довгострокову стратегію не тільки для регіональної, а й для глобальної домінації.

Вторгнення Росії в Україну в 2022 році він назвав "війною Путіна за повернення свого лайна" (I want my shit back).

Якщо Україна може захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб Америка втручалася, заглиблюючись в Європу і змушуючи Путіна відчувати, що він на межі поразки,

– казав Хегсет.

Кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш наголошує, що наразі важко сказати, якоб саме є позиція Хегсета по Україні.

За словами журналіста, у лютому 2022 року за чотири дні після повномасштабного вторгнення, той заявив, що події в Україні важливі, але "вони блякнуть у порівнянні зі злочинністю на моїх вулицях, з лібералізмом у моїй культурі, з інфляцією у моїх кишенях".

Згодом, у перші тижні вторгнення, Хегсет називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Києву.

Треба забезпечити Україну тим, що їй потрібно, швидше, ніж ми це робимо. Адміністрація Байдена не робить цього достатньо швидко, щоб українці змогли повалити Путіна та відштовхнути його назад,

– казав ведучий.

Пізніше Піт Геґсет в одному з інтервʼю назвав "роздутою" думку про те, що після України Росія може напасти на інші країни у Європі.

Яриш вказує, що деякі республіканці у 2022 році критикували Байдена за недостатню допомогу Україні, а у 2024 – за надто великі суми для Києва, виступаючи проти додаткової допомоги.

До слова, Трамп призначить Стівена Міллера заступником голови Білого дому з питань політики.