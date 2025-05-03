Нове "амплуа" Трампа: лідер США опублікував фото в образі Папи Римського

Дональд Трамп приміряв на собі образ Папи Римського. Президент Сполучених Штатів згенерував фото за допомогою ШІ.

Відповідне зображення він опублікував у своїй соцмережі Truth Social, інформує 24 Канал.

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Трамп "став" новим Папою Римським

Дональд Трамп опублікував в соцмережі нову фотографію, де він "виступає" в образі Папи Римського. Відповідне зображення президента США згенероване за допомогою нейромереж.

Згодом світлину американського лідера в "амплуа" понтифіка також поширив Білий дім у X (раніше твітер).

До слова, жодного додаткового коментаря від Трампа чи пресслужби Білого дому біля фото немає.

Нагадаємо, що нещодавно відійшов у вічність Папа Римський Франциск. Відтак, невдовзі відбудеться конклав для обрання нового понтифіка. Днями Трампа запитали, кого б він хотів бачити головою Католицької Церкви. На це лідер США відповів, що він сам би хотів бути наступним Папою Римським.

"Я хотів би бути Папою. Це був би мій вибір номер один", – сказав він. Однак згодом Трамп пояснив, що жартує та не має певних уподобань.