Дональд Трамп оприлюднив карти США з приєднаною Канадою

Переобраний президент США у власній соцмережі Truth оприлюднив дві мапи. На обох Канада є частиною Сполучених Штатів.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що Канада повинна стати 51-м штатом США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа у соцмережі Truth.

Дивіться також Трамп не виключив застосування військової сили для взяття Гренландії та Панамського каналу

Які "нові" карти США опублікував Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп викликав нову хвилю обговорень у мережі, опублікувавши дві карти, на яких Канада зображена як частина Сполучених Штатів.

8 січня у своїй соціальній мережі Truth Social він поділився двома зображеннями.

"О, Канада!" – підписав Трамп картинки.

На першій зображеній карті Канада разом зі США зафарбована у кольори американського прапора.



Карта США разом з Канадою, яку опублікував Трамп / truthsocial.com/@realDonalTrump

На другій мапі Канада пофарбована жовтим, як і Сполучені Штати, а на її території чорними літерами написано "Сполучені Штати".



Друга карта США з Канадою, яку опублікував Трамп / truthsocial.com/@realDonalTrump

Нагадаємо, на тлі відставки прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Трамп знову заявив, що ця країна "повинна стати 51-м штатом США". Він пригрозив запровадити значні тарифи на Канаду, заявивши, що має намір використати "економічну силу", щоб "придбати" північного сусіда.

Обраний президент США також знову висміяв колишнього прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, який оголосив, що піде у відставку, назвавши його "губернатором", а не прем’єр-міністром Канади.