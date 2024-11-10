Опубліковано офіційні результати виборів у США: Трамп переміг

10 листопада 2024, 11:23
Читать новость на русском
Автор: Поліна Буянова, Ірина Чеботнікова

Вибори у США 2024 відбулися 5 листопада. Тепер офіційно стало відомо, що Дональд Трамп переміг.

9 листопада в усіх штатах завершили підрахунок голосів, найдовше з усіх "хитких" штатів рахували голоси у Аризоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також "Повстання штатів": чи захопить владу Трамп, якщо програє вибори, і чи є йому що втрачати

Хто переміг на виборах у США – Трамп чи Гарріс

Результати виборів у США:
Дональд Трамп – 312 голосів виборників;
Камала Гарріс – 226 голосів виборників.

Нагадаємо, що для обрання президентом необхідно зібрати щонайменше 270 голосів.

За результатами голосування, Дональд Трамп здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах – в Аризоні, Мічигані, Пенсільванії, Джорджії, Північній Кароліні, Вісконсині та Неваді.

Штати, в яких виграв Дональд Трамп:

  • Монтана
  • Північна Дакота
  • Південна Дакота
  • Вайомінг
  • Айдахо
  • Невада
  • Юта
  • Аризона
  • Техас
  • Оклахома
  • Канзас
  • Небраска
  • Айова
  • Міссурі
  • Арканзас
  • Луїзіана
  • Вісконсин
  • Мічиган
  • Індіана
  • Кентуккі
  • Огайо
  • Теннессі
  • Західна Вірджинія
  • Пенсильванія
  • Північна Кароліна
  • Південна Кароліна
  • Джорджія
  • Алабама
  • Міссісіпі
  • Флорида
  • Аляска

Штати, в яких виграла Камала Гарріс:

  • Ореґон
  • Вашингтон
  • Каліфорнія
  • Колорадо
  • Нью-Мексико
  • Міннесота
  • Іллінойс
  • Вірджинія
  • Меріленд
  • Нью-Йорк
  • Мен
  • Вермонт
  • Нью-Гемпшир
  • Массачусетс
  • Коннектикут
  • Нью-Джерсі
  • Делавер
  • Род-Айленд
  • Гаваї
  • Округ Колумбія

В Associated Press також зазначили, що загалом Трамп набрав 74,6 мільйонів голосів по всій країні (50,5%), Гарріс – 70,9 мільйонів (48%). 