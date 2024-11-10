Опубліковано офіційні результати виборів у США: Трамп переміг

Вибори у США 2024 відбулися 5 листопада. Тепер офіційно стало відомо, що Дональд Трамп переміг.

9 листопада в усіх штатах завершили підрахунок голосів, найдовше з усіх "хитких" штатів рахували голоси у Аризоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Хто переміг на виборах у США – Трамп чи Гарріс

Результати виборів у США:

Дональд Трамп – 312 голосів виборників;

Камала Гарріс – 226 голосів виборників.

Нагадаємо, що для обрання президентом необхідно зібрати щонайменше 270 голосів.

За результатами голосування, Дональд Трамп здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах – в Аризоні, Мічигані, Пенсільванії, Джорджії, Північній Кароліні, Вісконсині та Неваді.

Штати, в яких виграв Дональд Трамп:

Монтана

Північна Дакота

Південна Дакота

Вайомінг

Айдахо

Невада

Юта

Аризона

Техас

Оклахома

Канзас

Небраска

Айова

Міссурі

Арканзас

Луїзіана

Вісконсин

Мічиган

Індіана

Кентуккі

Огайо

Теннессі

Західна Вірджинія

Пенсильванія

Північна Кароліна

Південна Кароліна

Джорджія

Алабама

Міссісіпі

Флорида

Аляска

Штати, в яких виграла Камала Гарріс:

Ореґон

Вашингтон

Каліфорнія

Колорадо

Нью-Мексико

Міннесота

Іллінойс

Вірджинія

Меріленд

Нью-Йорк

Мен

Вермонт

Нью-Гемпшир

Массачусетс

Коннектикут

Нью-Джерсі

Делавер

Род-Айленд

Гаваї

Округ Колумбія

В Associated Press також зазначили, що загалом Трамп набрав 74,6 мільйонів голосів по всій країні (50,5%), Гарріс – 70,9 мільйонів (48%).