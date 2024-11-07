Трамп уміло влучив у больові точки: що призвело до поразки демократів на виборах

Відбулись вибори у США. Перемогу здобула Республіканська партія. Американцям відгукнулась більше передвиборча кампанія Дональда Трампа, ніжка Камали Гарріс, адже він обіцяв, що розв'яже всі нагальні проблеми суспільства. Мовиться про безробіття, мігрантську кризу та інше.

У ЗМІ писали, що однією з причин поразки демократів була проблема комунікації з виборцями. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що це далеко не найважливіше, адже, на його думку, вони програли на ідейному рівні.

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Чому перемогли республіканці

Максим Джигун зауважив, що у Демократичну партію, однозначно, входять високоінтелектуальні люди, однак за час перебування при владі, вони дещо розслабились.

Вони часто підіймали теми культурного авангарду, рівності, екології – безумовно, це важливі проблеми, однак для більшості американців ці категорії занадто високі. Люди хочуть чути про зниження рівня податків, доступне житло, нові робочі місця та здатність відчувати себе краще, ніж це було раніше,

– сказав він.

Дональду Трампу вдалось переконати американців, що він зможе їм все це дати. У своїй передвиборчій кампанії він озвучував власні консервативні та дуже зрозумілі для більшості бачення.

Політолог вважає, що була глибинна криза, ба більше, безодня між тими ідеями, які транслювали демократи, та чого насправді хотіли їхні виборці.

Дональд Трамп дуже вміло влучив у ці больові точки. Йому вдалось переконати людей, навіть після свого дуже непростого президентства, яке тривало з 2017 до 2020 року, у тому, що він зможе сформувати загальне соціальне благо,

– підкреслив Максим Джигун.

Варто додати, що у своїй передвиборчій кампанії Камала Гарріс робила акценти на рівності, правах жінок та афроамериканців, узаконенні абортів і одностатевих шлюбів. Трамп же висловлював більш консервативні ідеї, які, ймовірно, і вплинули на його перемогу.