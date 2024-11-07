Президент Південної Кореї поговорив з Трампом: темою зокрема стала Україна

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 7 листопада провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери домовилися зустрітися особисто найближчим часом. Серед іншого темою розмови стала Україна.

Юн висловив надію на поглиблення співпраці зі США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Yonhap.

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Про що говорили лідери

Розмова тривала 20 хвилин. Лідери говорили про безпекові та економічні питання, глобальні виклики.

Перший термін Трампа сприяв зміцненню тристоронніх відносин між США, Південною Кореєю та Японією, каже президент Юн. Також обговорювали ситуацію в Північній Кореї, зокрема ядерні випробування.

Вони висловили стурбованість участю КНДР у війні в Україні.

Трамп підкреслив, що США зацікавлені у співпраці з Південною Кореєю у сфері суднобудування, включно з експортом, ремонтом і технічним обслуговуванням суден.

Експерти прогнозують, що адміністрація Трампа може збільшити вимоги до Сеула щодо розподілу витрат. Іншою важливою темою стане підхід Трампа до денуклеаризації Північної Кореї та його позиція щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Зеленський також вже поспілкувався з 47 президентом США. Він повідомив, що сторони домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Розмова, за його словами, була "чудова".