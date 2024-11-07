"Маємо обережний оптимізм, у президентів гарний контакт": Шмигаль про перемогу Трампа

Прем'єр-міністр України висловив оптимістичні настрої щодо подальшої підтримки з боку США. Він нагадав, що як демократи, так і республіканці підтримують Україну.

Шмигаль висловив свій оптимізм щодо Трампа на Міжнародному економічному форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

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В чому оптимізм Шмигаля щодо Трампа

Сьогодні вночі відбулася перша після обрання Трампа його розмова з Зеленським. За словами Дениса Шмигаля, між президентами України та США непогані стосунки, підхід до Трампа можна знайти.

Маємо обережний оптимізм, у президентів гарний контакт, але маємо працювати,

– каже він.

Зеленський назвав свою розмову з Трампом "надзвичайно позитивною".

Прем’єр-міністр також зазначив, що, так чи інакше, обидві партії США у парламенті – демократична та республіканська – зберігають свою підтримку України.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався телефоном з 47 президентом США. Він повідомив, що з Трампом він домовився підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Розмова, за його словами, була "чудова".