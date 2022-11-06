Чи стане після виборів республіканська партія США "трампістською": думка Піонтковського

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує взяти участь у виборчих перегонах 2024 року. Втім, навряд це призведе до трансформації республіканської партії у бік трампізму.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. На його думку, у республіканській партії є кращі кандидати, яких варто було б підтримати на виборах, наприклад, Майк Помпео.

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Серед республіканців є кращі кандидати

Під час президенства Трампа Помпео обіймав посаду Державного секретаря Сполучених Штатів. Він називав колишнього американського лідера "альтернативним генієм" та проводив політику "республіканського мейнстриму", прикриваючись цим визначенням.

Помпео працював над тим, щоб присікти будь-які пропутінські рухи в США. Крім того, серед республіканців є інші хороші кандидати на посаду американського президента, окрім Трампа.

Трамп не зможе виграти насамперед праймеріз всередині республіканської партії,

– припустив Піонтковський.

Він також додав, що вибори президента Сполучених Штатів – не є проблемою для України, оскільки до 2024 року наша держава вже буде переможцем у війні з Росією та одним з лідерів вільного світу.

Опитування Reuters / Ipsos, проведене наприкінці жовтня, продемонструвало рівень підтримки Трампа. До нього позитивно ставляться 41% американців.

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Чи зміниться підтримка США, якщо виграють республіканці

8 листопада 2022 року відбудуться вибори до Палати представників США. Тож українці непокояться, чи не зміниться підтримка Штатів, якщо більшість у Палаті отримають республіканці.

Безпековий радник США Джейк Салліван пообіцяв, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів у Конгрес. Він переконаний у подальшій підтримці нашої держави.

Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною та рішучою. І я не кажу що це "імовірно", це буде. Я вірю в це і президент Байден вірить в це,

– наголосив він.

Він зауважив, що ця підтримка буде за будь-якої більшості в обох палатах Конгресу. Крім того, безпековий радник США додав, що Байден має намір співпрацювати з обома партіями.