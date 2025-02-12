Трамп планує діяти "дуже швидко", щоб закінчити війну в Україні, – міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп прагне швидко діяти, аби домогтися завершення війни в Україні.

Про це американський міністр заявив під час пресконференції у межах візиту до Києва у середу, 12 лютого, передає 24 Канал.

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Як діятиме Трамп у питанні України

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що договір про партнерство України та США стане частиною майбутньої мирної угоди. За його словами, це основа для ширшої мирної угоди, яку планує президент Дональд Трамп.

Він прагне швидко діяти, щоб розвʼязати цей конфлікт… Українці живуть у жахітті, і він зобовʼязується швидко це припинити,

– заявив американський посадовець.

Також міністр нагадав низку заяви американського лідера стосовно того, що початку повномасштабної війни у лютому 2022 року, вдалося б уникнути, якби на той момент при владі перебував Дональд Трамп, а не Джо Байден.

До слова, незадовго до цього Володимир Зеленський повідомив, що провів продуктивні та конструктивні переговори з міністром фінансів США. За його словами, Штати представили перший проєкт потенційної угоди щодо природних ресурсів.