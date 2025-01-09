Плани Трампа завершити війну за 24 години змінилися: яка дата може стати днем закінчення війни

Обраний президент США Дональд Трамп поступово відходить від гучних заяв про завершення війни Росії проти України за один день. Він відходить у бік Великодня, що буде символічно цього року.

Нову риторику Трампа проаналізував глава МЗС Великої Британії Девід Леммі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Коли Трамп націлений завершити війну в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зазначив, що Трамп пом’якшив свою риторику порівняно з передвиборчою кампанією. Леммі назвав цей крок позитивним, оскільки попередні заяви були занадто радикальними. За його словами, ідея досягти миру до 21 січня втратила актуальність, а нові плани орієнтуються на Великдень.

Дональд Трамп ще не при владі. З того, що я бачив протягом останніх кількох днів, очікування досягти угоди 21 січня дещо відійшло на другий план, і я думаю, що це вже малоймовірно. І ми чуємо, що графік дещо змістився… у бік Великодня,

– заявив глава МЗС Великобританії.

Цьогоріч він припадає на 20 квітня. Його святкуватимуть одночасно римо-католики, греко-католики і православні.

У вересні Трамп обіцяв у разі перемоги негайно зв’язатися з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним для мирних переговорів, плануючи завершити війну за 24 години.

Проте 7 січня під час пресконференції він заявив про можливість врегулювання конфлікту впродовж шести місяців. Колишній посол України в США Валерій Чалий уточнив, що це стосувалося не війни, а потенційної зустрічі з Путіним.

Крім того, 8 січня Кіт Келлог, спеціальний представник Трампа з питань України, оголосив про намір знайти рішення для завершення війни протягом перших 100 днів після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Який підхід обере Трамп щодо підтримки України

За інформацією Financial Times, команда Трампа поки не має плану, як завершити війну, але підтримку України, ймовірно, буде продовжено.

"Уся команда Трампа схиблена на силі і на тому, щоб виглядати сильною, тому вони переглядають підхід до України", – сказав один із чиновників журналістам.

Вони не бажають, щоб розгоряння конфлікту в Україні порівнювали з виведенням військ з Афганістану 2021 року.

Європейські ж лідери намагаються довести Трампу важливість підтримки України, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Так, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічалася з Трампом і заявила, що той не кине Україну.

Я не передбачаю роз'єднання США. У питанні миру Трамп може бути тим, хто просувається до рішення, але я не думаю, що це означає відмову від України,

– сказала вона на одній з останніх пресконференцій.

Вона також говорила про те, що мир в Україні вимагає надання їй гарантій безпеки. Лише так можна впевнитися, що Росія не порушить черговий міжнародний договір.