Трамп подав до суду на телекомпанію CBS через інтерв'ю Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подав до суду на телекомпанію CBS. Усе через інтерв'ю віцепрезидентки Камали Гарріс у програмі "60 хвилин".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. За словами представників Трампа, у програмі було некоректно подано інформацію.

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Чому Трамп подав до суду на CBS

У четвер, 31 жовтня, Трамп подав до суду на CBS через інтерв’ю його конкурента від Демократичної партії Камали Гарріс, яке з'явилося в програмі "60 хвилин" на початку жовтня. На думку представників Трампа, у програмі було подано некоректну інформацію.

У позові стверджується, що телекомпанія показала дві різні версії відповідей Гарріс на запитання щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа. У скарзі стверджується, що під час ефіру не було включено "усну" відповідь Гарріс щодо політики адміністрації Байдена у контексті війни.

Неодноразові претензії колишнього президента Трампа проти "60 хвилин" є неправдивими. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися проти нього,

– заявив представник CBS News.

Позов було подано до Окружного суду Північного округу Техасу США. В ньому суд просить відшкодувати збитки на щонайменше 10 мільярдів доларів. У виданні також пригадали, що раніше Трамп пригрозив можливістю перегляду ліцензії CBS на мовлення у випадку своєї перемоги на виборах.