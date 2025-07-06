Після негативної розмови з Путіним: чи надасть Трамп Україні зброю

Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, а згодом і з Володимиром Зеленським. Це відбулося на тлі призупинення військової допомоги для України з боку США.

Спілкування з очільником Кремля Трамп охарактеризував як негативне. Політолог Олег Лісний зауважив 24 Каналу, що розмова викликала у президента США змішані емоції.

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Чи чекати відновлення допомоги

Бесіда з російським диктатором не стосувалася чогось конкретного. Вони обговорювали книги, кіно, обмінювалися привітаннями, але до рішучих кроків бесіда не призвела. Ба більше, згодом Трамп заявив, що Путін "хоче продовжувати вбивати людей".

Він чітко зрозумів, що Путін не хоче миру, його не буде найближчим часом, бо російський диктатор прагне досягти свої цілі в Україні. Він не збирається сходити з цього шляху,

– наголосив політолог.

Розмова з українським президентом була більш конструктивною, предметною. Володимир Зеленський назвав її найкращою за весь час. Скоріш за все, говорили про речі, які можуть захистити цивільну інфраструктуру і життя мирних людей.

Досі незрозуміла ситуація щодо призупинення передачі нам озброєння, найперше ракет для Patriot. У розмові з українським президентом Трамп пообіцяв розібратися з тим, що сталося.

Важливо, щоб питання озброєння, зокрема номенклатури, кількості, дат не були оприлюднені в публічній сфері. Не варто допомагати Путіну і його армії такими цифрами.

Тому можемо сподіватися, що розмова перетвориться у конкретний результат і Україна отримає всю потрібну зброю.