Заяви Трампа на Путіна не діють, – Кулеба сказав, коли справді диктатор почне реагувати

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп погрожував Владіміру Путіну, що "вдарить по центру бісової Москви", якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

Ця заява дуже в стилі Дональда Трампа, сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, наскільки подібні залякування та шантаж можуть впливати на Путіна.

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Коли буде реакція від Путіна

Дмитро Кулеба зауважив, що Трампу головне робити проєкцію своєї сили всередині й зовні США. Йому треба показати, що він сильніший за Джозефа Байдена. Тобто те, що не зміг зробити чинний президент США, зможе зробити Трамп. Мовляв, Байден не зміг зупинити Росію, а Трамп зможе.

На Путіна такі заяви самі по собі не діють. Якщо підуть конкретні рішення від США, які демонструватимуть, що ця заява має свій розвиток, тоді Путін почне дуже швидко реагувати. Ми знаємо, що Путін здатен давати задню, тому це лише питання сильних рішень,

– зазначив колишній міністр закордонних справ України.

Проте якщо ця заява сподобалась українцям, то Кулеба попередив, що ще буде багато менш приємних заяв для України. Попри те, що вони викликатимуть у нас роздратування, їх все ж таки треба сприймати спокійно.

Перше, я думаю, що ми всі повинні пам'ятати, це те, що не потрібно нікого демонізувати або зводити в якийсь суперпозитивний культ,

– додав Кулеба.

Нагадаємо, що у випадку перемоги на нових президентських виборах в листопад кандидат від республіканців обіцяв завершити війну в Україну "за 24 години".

До слова, Дональд Трамп може зателефонувати Путіну вже наступного після голосування дня, тобто 6 листопада, повідомило CNBC.