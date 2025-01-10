Трюдо пояснив, навіщо Трамп погрожує перетворити Канаду на 51 штат

Прем'єр Канади Джастін Трюдо пояснив, чому обраний президент США Дональд Трамп робить заяви про перетворення Канади на 51 штат. За його словами, такі коментарі служать відволіканням від наслідків введення мит.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Трюдо зазначив, що політика Трампа може дорого обійтися американцям.

Дивіться також Українка чи канадський Трамп: хто очолить Канаду після Трюдо та як це вплине на Україну

Від чого Трамп хоче відвернути увагу

Трюдо вважає, що розмови Трампа про приєднання Канади до США можуть бути для того, щоб відвернути увагу від наслідків запровадження мита.

Президент Трамп, який є дуже вправним перемовником, намагається відвернути людей від розмови про 25% мита на нафту, газ, електроенергію, сталь, алюміній, деревину та бетон,

– заявив Трюдо.

У виданні нагадали, що в листопаді 2024 року Трамп пообіцяв збільшити мита на товари з Мексики, Канади та Китаю, з моменту, як він вступить на посаду президента США.

"20 січня, як один із моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягувати з Мексики і Канади 25% мита на ВСІ товари, що надходять до Сполучених Штатів, і їхні безглузді відкриті кордони. Це мито діятиме доти, доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегальні іноземці не зупинять це вторгнення в нашу країну!", – писав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Продовжуючи обговорення, Трюдо зазначив, що така політика може суттєво підвищити витрати для американських підприємств і споживачів.

Усе, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане набагато дорожчим, якщо він (Трамп – 24 Канал) продовжить запроваджувати ці мита,

– наголосив Трюдо.

У виданні також зауважили, що Канада, Мексика і Китай є найбільшими торгівельними партнерами США.

Нагадаємо, що 6 січня Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Втім, він буде залишатися прем'єр-міністром до обрання нового голови партії.