Трамп назвав Ердогана "розумним": він похвалив його "захоплення" Сирії

Переобраний президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Сирії, де минулого місяця був скинутий диктатор Башар Асад. Він похвалив Ердогана за "захоплення" Сирії у момент послаблення Росії та Ірану.

Трамп уникнув відповіді, чи будуть американські війська залишатися у Сирії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що Трамп думаєпро повалення режиму Асада

Дональд Трамп похвалив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за "захоплення" Сирії. Він назвав його "розумним".

Хоча Трамп утримався від прямої відповіді на питання, чи залишатимуться американські війська в Сирії, він звернув увагу на дії Туреччини. Він зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виявляє стратегічний підхід, враховуючи історичний інтерес Анкари до Сирії, що триває "2000 років".

Трамп назвав Ердогана "розумним хлопцем" за те, що той діє обачно: направляє свої сили в Сирію, водночас уникаючи конфліктів із курдськими угрупованнями.

Росія ослабла, Іран ослаб, а він дуже розумний хлопець. Вони зайшли і взяли верх, і так воно і є,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп висловив сподівання на порозуміння із Сі Цзіньпіном. Він навіть запросив Сі на свою інавгурацію у Вашингтоні, але експерти сумніваються, що китайський лідер приїде.