"Діти закривають очі": скандальний жест Трампа на мітингу завірусився в соцмережах

Усе ближче до виборів у США, тож Дональд Трамп намагається сподобатися своїм виборцям ще більше. Під час одного з мітингів він робив жести, які можна потрактувати як непристойні, але виборці сміялися.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times of India. Колишній президент не зупиняється ні перед чим, щоб підтримувати імідж скандального. Наприклад, він образив латиноамериканців, через що нарвався на критику.

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Що зробив Трамп на мітингу

Під час виступу в Мілуокі мікрофон працював погано, тому люди почали кричати "Полагодьте мікрофон!" Кандидат пройшовся по своїй команді, відповідальній за підготовку техніки, пообіцявши побити їх.

Трамп вийняв мікрофон, а потім продемонстрував жести, які нагадали користувачам мережі оральний секс. Так він нібито показав, що стійка з мікрофонами занизька.

Я так розлютився, що просто киплю тут. Я надриваю собі дупу з цим дурнуватим мікрофоном. Я розірвав собі ліву руку. Тепер я збираюся розірвати праву руку, і я також вирву своє кляте горло через цих тупих людей. Уявіть, що ви уважно слухаєте, а я повернуся з пристойним мікрофоном,

– сказав він.

Трамп зі сцени робить непристойні жести на мітингу: дивіться відео

Як реагувала Камала Гарріс і як люди сприйняли жести Трампа

У штабі Камали Гарріс прокоментували ситуацію дуже лаконічно та містко. Там опублікували відео з мітингу Трампа, супроводивши його знаком питання.

Натомість у коментарі прибігли прихильники Трампа та почали захищати свого кумира:

Він висміює Камалу і те, як починалася її "кар'єра";

Він пародіював Камалу?

Це називається розважатися з натовпом;

Не можу дочекатися дня голосування, щоб обліковий запис штаб-квартири Гарріс нарешті можна було видалити.

Утім, були і ядучі коментарі, які стосувалися самого Трампа (до слова, їх на момент публікації значно більше):

Він згадує свої зустрічі з Путіним.

Нам потрібна його медична картка якнайшвидше!

А потім він запитав жінку в залі, де вона живе...

Здається, він дуже добре володіє обома жестами.

Я не можу це розбачити!

У мене очі в крові від цього!

Який дивний світ… Діти закривають очі...

Що пишуть у ЗМІ

NYT навело продовження слів Трампа. Він і надалі звинувачував свою команду.

Немає нічого гіршого за те, що я заходжу ось так і нахиляюся – ви помітили, я ось так нахилявся. І тоді всі кажуть: "Щось не так з його спиною? Що, в біса, не так з цим хлопцем?" Вони кажуть: "У нього когнітивні та фізичні порушення, з ним щось не так". Все тому, що в мене там дурні хлопці,

– висловився експрезидент.

А в колонці The Atlantic указали на небезпеку від Трампа.

"Я не знаю, чи зможе ця химерна акція відвернути голоси від Дональда Трампа. Здається, ніщо не може похитнути лояльність його електорату. Виборці Трампа рішуче налаштовані звести до мінімуму його жахливі витівки або навіть викреслити їх зі своєї пам'яті", – сказано там.

Журналісти підкреслили: менш ніж за три місяці Трамп може заволодіти кодами до ядерного арсеналу Сполучених Штатів.