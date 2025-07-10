Республіканець припустив, що може означати "сюрприз" від Трампа для Кремля

Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна та висловив невдоволення його діями. Ба більше, він пообіцяв влаштували “сюрприз” для російського диктатора.

До кінця невідомо, що мав на увазі президент США, говорячи про "сюрприз". Але як розповів 24 Каналу член Республіканської партії Борис Пінкус, можна здогадатися, проаналізувавши ситуацію логічно.

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Про який "сюрприз" каже Трамп

Варто зауважити, що Дональд Трамп говорив про збільшення допомоги Україні, тому можемо припустити, що він мав на увазі надання нових типів озброєння. Коли американський лідер говорив, що Україна отримає оборонну зброю, то навмисно не розкривав усі карти.

Трамп має змінити свій маніфест – сила, яка базується на мирі, а не навпаки. В іншому випадку миру не буде ніде: ні на Близькому Сході, ні в Україні. Спершу треба показати силу, а тоді говорити про мир,

– підкреслив член Республіканської партії.

Для росіян всі попередні заяви Трампа виглядали як пустослів'я. Кремль не сприймав їх серйозно. Тепер президент США почав розуміти, що відбувається. На це йому знадобився не один місяць, але ми вже бачимо зміни у його риториці.

Раніше Трамп говорив одне, але робив інше. Сьогодні він заявляє, що незадоволений, йому не подобається відсутність прогресу й він готовий допомагати Україні. Тепер залишається побачити це в реальності.