Трамп не заспокоюється: пообіцяв завершити війну в Україні ще до свого повернення у Білий дім

Дональд Трамп продовжує розкидатися заявами щодо війни в Україні. Цього разу він запевнив, що зможе закінчити її ще до моменту, коли офіційно зайде у Білий дім.

На цьому він наголосив під час своєї зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Йорк, передає 24 Канал. Дональд Трамп дав обіцянку, що зупинить війну ще до інавгурації, якщо, звичайно ж, здобуде перемогу на президентських виборах.

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Пообіцяв завершити війну

Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості,

– наголосив Дональд Трамп.

Колишній президент США також підкреслив, що Європі потрібно буде наростити витрати на Україну, щоб зрівнятися зі США. Мовляв, зараз суми не порівнянні. Дональд Трамп кинув докір у бік Європи. Він заявив, що Європа буцімто у 10 разів менше грошей спрямувала нашій державі.

Зеленський запросив Трампа до України

Власне, ми не вперше розповідаємо про обіцянки Дональда Трампа закінчити війну, розв'язану Росією. Раніше він хизувався, що зможе впоратися з нею "дуже швидко".

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що буде дуже радий бачити Дональда Трампа у Києві. Правда, він назвав умову, за якої колишній президент США має здійснити свій візит. За його словами, одіозний політик має прибути за умови, що зможе упродовж 24 годин зупинити війну.

Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут,

– наголосив Зеленський.

Президент України додав, що якщо Дональд Трамп дійсно має "формулу", яка дозволить припинити війну в нашій країні, то нехай нею він і поділиться.

Український лідер ще раніше, у контексті заяв Трампа, заявив: "спочатку подумай, а потім скажи". Він також наголосив, що коли Дональд Трамп був президентом США, він завершити війну на Сході не допоміг, хоч і мав на це час. Володимир Зеленський сказав, що, вочевидь, у нього були інші пріоритети.