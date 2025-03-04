Трамп попросив Путіна бути посередником на переговорах з Іраном, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Владіміра Путіна з проханням щодо посередництва Москви на перемовинах з Іраном щодо ядерної зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Ймовірно, у Кремлі вже дали схвальну відповідь Вашингтону з цього приводу.

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Яке прохання зробив Трамп

Співрозмовники Bloomberg кажуть, що адміністрація Дональда Трампа спілкується з Іраном щодо ядерної програми та підтримки Тегераном регіональних антиамериканських сил у регіоні. Іран неодноразово заявляв, що його робота у цьому секторі нібито спрямована на мирні засоби.

За даними джерел видання, Трамп озвучив зацікавленість Путіну щодо участі Росії у переговорах безпосередньо під час їхньої телефонної розмови в лютому. представники адміністрації президента США обговорили це питання зі своїми росіянами на переговорах у Саудівській Аравії.

Втім, ані Росія, ні Іран публічно не підтвердили або не спростували цю інформацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі агентству заявив, що "Росія вважає, що США та Іран повинні розв'язувати всі проблеми шляхом переговорів" і що Москва "готова зробити все можливе, щоб домогтися цього".

Своєю чергою представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, відповідаючи на запитання агентства, чи пропонувала Росія посередництво між Тегераном і Вашингтоном, вказав, що для країн є "природним" пропонувати свою допомогу у разі потреби, демонструючи "добру волю".

Цікаво, що ще нещодавно радник США з національної безпеки Майк Волц у соцмережі Х писав, що перемовини з "вбивчим іранським режимом" через Росію це лицемірство з боку колишньої адміністрації Джо Байдена стосовно американців через гибель сотні солдатів і насильство.