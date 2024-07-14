Замахи та вбивства лідерів США: майже кожен американський президент був під прицілом

Напад на Трампа 13 липня неодмінно вплине на американські вибори. Багато хто упевнений, що республіканець тепер точно переможе. Але в історії США це не перший замах на президента чи кандидата в президенти.

Журналісти твердять, що ці напади взагалі сформували історію США. Після поранення Трампа щонайменше пригадується вбивство Кеннеді, але таких замахів було значно більше. 24 Канал зібрав найвідоміші з них.

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Убивства американських президентів

Вбивства Авраама Лінкольна, Джеймса Гарфілда та Вільяма МакКінлі врешті-решт призвели до розширення повноважень Секретної служби, а вбивство Джона Кеннеді шокувало націю і призвело до посилення охорони навколо президента. Проте Джеральд Форд став мішенню двох гучних замахів протягом 18 днів, а Рональд Рейган був серйозно поранений кулею на початку свого президентства у 1981 році. Майже кожен сучасний президент був мішенню. Секретна служба запобігла майже всім цим замахам, лише деякі з них закінчилися пораненнями,

– пишуть у Bloomberg.

Загалом за 250-річну історію Сполучених Штатів було вбито чотирьох президентів і поранено трьох. Цікаво, що виборці були занепокоєні можливим насильством, пов'язаним з цьогорічними президентськими виборами. Про це свідчили дані опитувань.

Знаковим для американської історії убивством стала загибель Авраама Лінкольна 1865 року. Актор Джон Вілкс Бут переслідував національного героя США майже два тижні та спершу хотів викрасти, але змінив плани, почувши про надання афроамериканцям виборчих прав. Бут підтримував конфедератів Півдня, які зазнали поразки від Півночі в Громадянській війні. Його знайшли та спіймали, він помер від ран, завданих під час захоплення.

Вільяма Мак-Кінлі убили 1901 року, а Джеймса Гарфілда – 1881 року. Обох убивць стратили.

Джона Фіцджеральда Кеннеді убили в Далласі. Стріляв Лі Гарві Освальд, якого самого вбили за кілька днів. Це одне з найвідоміших убивств світових політиків. Суперечки, чи стояв хтось за Освальдом, тривають дотепер: багато хто не вірить в офіційну версію про стрільця-одинака.

Палестинець Сірхан Сірхан застрелив молодшого брата Кеннеді, Роберта Френсіса Кеннеді, 1968 року. Той був кандидатом на праймеріз від Демократичної партії. Убивцю засудили до довічного, він досі в тюрмі. Цікаво, що син Кеннеді буде балотуватися як незалежний кандидат у президенти у 2024 році.

Загалом між вбивством Лінкольна та Кеннеді є багато збігів. Наприклад, до вбивства вони пережили по одному замаху, а от другий став фатальним.

Замахи на американських президентів

Стрільця Томаса Метью Крукса, який ледь не вбив Трампа в Пенсильванії, ліквідували. Куля пройшла за декілька сантиметрів від голови Трампа, зачепивши вухо. Втім, кандидат-республіканець досить швидко вийшов із лікарні. До того в Трампа цілилися у 2016 році – 20-річний британець намагався відібрати пістолет у поліцейського на мітингу. Він визнав свою провину, його депортували. У 2017 та 2018 роках на Трампа також планували замахи.

На Барака Обаму хотіли вчинити замах білі расисти. Це було ще 2008 року, коли Обама був ще тільки кандидатом. Окрім цього, була ще низка замахів.

У Грузії 2005 року в бік трибуни, де стояли Джордж Буш – молодший і Міхеіл Саакашвілі, кинули гранату. Вона не розірвалася.

Білл Клінтон тричі ставав мішенню зловмисників у 1994 році. Нападники вистежували його під час пробіжок, таранили його авто, стріляли та закладали вибухівку на дорозі.

В Рональда Рейгана стріляли 30 березня 1981 року. Нападник, Джон Гінклі-молодший, шість разів поцілив у президента у Вашингтоні. Рейгана важко пораненили, йому провели операцію. Троє інших поранених теж вижили. Хінклі перебував у психіатричній лікарні до 2016 року, тобто навіть тоді, коли Рейгана вже не стало.

Про епічні дії нападників знімають фільми

Рейган першим подолав. Кожен американський президент, вибраний у рік, що без залишку ділиться на 20, помре або буде убитий до закінчення терміну президентських повноважень. Другим щасливчиком став Джордж Буш-молодший, що дало підстави говорити, нібито прокляття діє тільки до сьомого коліна.

1975 року в Джеральда Форда двічі стріляли жінки – спершу Лінетт Фромм, прихильниця лідера культу Чарльза Менсона, а за три тижні Сара Джейн Мур. Форд вижив і став одним із тих президентів, які прожили найдовше.

Замах на Ніксона ліг навіть в основу фільму. Це не дивно, адже 1971 року чоловік планував викрасти літак та врізатися ним у Білий дім.

1947 року Гаррі Трумену надіслали поштою бомби, а 1950-го навіть штурмували будинок, де він жив.

Замах на Теодора Рузвельта відбувся 1912 року. На той час він був уже експрезидентом і виступав із промовою. Він загибелі його врятував футляр для окулярів у кишені та товстий текст промови на 50 сторінок. Куля все ж потрапила в груди, але її сила вже не була смертоносною. Лікарі вирішили не витягати її, а нападника запроторили в божевільню.