Порушив 6 законів США: аналітик попередив про третій імпічмент для Трампа

Дональд Трамп через укладення дизельної угоди з Росією порушив щонайменше шість американських законів. Такі дії суперечать національним інтересам та створюють підґрунтя для оголошення йому третього імпічменту.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус під час ефіру на 24 Каналі розповів, що спроби скасування санкцій викликали обурення серед конгресменів обох партій. Зокрема, відкриті листи із закликами підтримати Україну вже підписав впливовий сенатор-республіканець Мітч Макконнелл.

Чому дизельна угода не врятує ринок США?

За словами експерта, домовленість про постачання 4,8 мільйона барелів російського пального до квітня 2027 року є абсолютно незначною для американського ринку. Цей обсяг здатен покрити лише 9 – 10 днів споживання у Сполучених Штатах, тому він ніяк не допоможе знизити ціни всередині країни.

Україна не є таким впливовим світовим гравцем, щоб визначати ціноутворення на нафту. Якщо США прагнуть знизити ціни, їм достатньо заборонити власний експорт дизелю. Але Трамп не хоче конфліктувати з нафтомагнатами, тому шукає цапа-відбувайла в особі України,

– каже Іван Ус.

Загроза для республіканців

Аналіз ситуації показує, що порушення законодавства відкриває пряму дорогу до звернення у Верховний Суд. Наразі рейтинг схвалення глави Білого дому впав до 32 – 36%, а дві третини населення не підтримують його політику.

Це негативно впливає на Республіканську партію. Тому у разі оновлення складу Конгресу республіканці можуть підтримати імпічмент, аби врятувати власний імідж,

– розповідає експерт.

Раніше понад 20 конгресменів від Республіканської та Демократичної партій США закликали Трампа запровадити санкції проти Росії та Ірану, передбачені законом сенатора Ліндсі Грема. Хаотичні кроки Трампа у зовнішній політиці викликають відкритий опір серед класичного крила Республіканської партії.

Нагадаємо, президент США офіційно відмовився запроваджувати санкції проти Росії. Своє рішення він пояснив інтересами національної безпеки на тлі дефіциту пального.