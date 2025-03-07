Як сварка у Білому домі вплинула на рейтинг Зеленського: опитування

Соціологи продовжують вивчати рейтинг Володимира Зеленського. З 14 лютого по 4 березня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів чергове опитування.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресреліз КМІС. Попереднє опитування КМІС проходило 4 – 9 лютого. Станом на першу половину лютого Володимиру Зеленському довіряли 57% українців.

До теми Чи довіряють українці Зеленському: 24 Канал провів опитування

Який актуальний рейтинг Зеленського

КМІС проводив своє опитування методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України, які підконтрольні уряду. Загалом поспілкувалися з 1029 респондентами віком 18 років і старше.

З 14 лютого по 4 березня 2025 року рівень довіри до Зеленського зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри – недовіри покращився до +38%.

Після скандалу в Білому домі на період 1 – 4 березня 2025 року довіра до Зеленського зросла до 68%, недовіра становила 27%. Баланс довіри – недовіри на період 1 – 4 березня 2025 року становив +41%.

Президентові довіряють в усіх регіонах. На Сході України трохи менше, ніж в інших регіонах, але все одно це 60%, тобто більшість.

Подальша динаміка буде залежати від того, чи атмосфера буде емоційно зарядженою із підвищеними ризиками, чи буде мати місце охолодження і більш конструктивна розмова (звісно, із підтримкою оборонних зусиль українців). У будь-якому випадку важливо підкреслити, що основна причина єднання і підвищення довіри президенту – не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців,

– наголошують у КМІС.

Наостанок там підкреслили: абсолютна більшість українців виступає проти миру на будь-яких умовах. Суспільство не готове до компромісу, який буде капітуляцією.