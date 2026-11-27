Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує доброзичливе спілкування з Володимиром Путіним, оскільки хоче домовитися про припинення війни.

Про це політик заявив під час спілкування з журналістами у маєтку Мар-а-Лаго на День подяки. Представники медіа поцікавилися, як публічні заяви про дружбу поєднуються з його засудженням дій Москви у соцмережі Truth Social.

Чому Трамп вважає дружні відносини з Путіним необхідними?

Американський президент пояснив, що його слова про Путіна як друга не означають відсутності жорсткої позиції щодо Росії. Трамп наголосив, що головна мета – укласти угоду та зупинити Кремль.

За його словами, він міг би публічно заявити, що Путін йому не друг, однак тоді це могло б ускладнити переговорний процес.

Трамп також назвав особисту неприязнь між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним однією з головних перешкод для завершення війни.

Він вважає, що демонстрація ворожості з боку американського лідера лише погіршила б ситуацію.

Я міг би сказати, що він мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць,

– заявив президент США.

Президент США відкинув закиди, що його позиція щодо Москви є надто поблажливою. Він нагадав, що за його президентства Україна отримала тисячі протитанкових комплексів Javelin, а проти Росії запроваджували санкції та жорсткі мита.

Трамп додав, що все життя займався переговорами й вважає, що для досягнення домовленостей іноді потрібно підтримувати діалог навіть із тими, з ким не погоджуєшся.

Я міг би зайти і сказати: "Я вас не люблю". І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного,

– підкреслив Трамп.

Раніше Дональд Трамп назвав Путіна своїм другом під час зустрічі на полях саміту АТЕС у Китаї. Згодом він також опублікував спільне фото з російським диктатором.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував такі висловлювання. Він наголосив, що Путін є агресором і вбивцею, який розв'язав війну проти України, тому не може бути другом.

За словами Зеленського, подібні заяви особливо болісні для родин загиблих українців.