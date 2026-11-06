Трамп звільнив керівницю апарату Білого дому: яка причина і хто її замінить

Дональд Трамп 6 листопада звільнив керівницю апарату Білого дому. Новим керівником його апарату стане Стівен Міллер, ідеолог антимігрантської політики США.

Політик назвав посадовця одним зі своїх найбільш довірених радників, йдеться у його дописі в Truth Social.

Що відомо про кадрові зміни у Білому домі

За словами американського лідера, чинний заступник керівника апарату адміністрації Трампа офіційно перейде до виконання нових обов'язків з понеділка, 9 листопада 2026 року.

Водночас Сьюзі Вайлз, яка дотепер очолювала апарат, змінить напрямок своєї діяльності та перейде до структури Trump Political Operation.

Сьюзі Вайлз, яка виконала визначну роботу, перейде до Trump Political Operation. Я хочу подякувати їй за службу на посаді керівниці апарату – вона виконала чудову роботу!

– підкреслив Трамп.

Що ж до Міллера, він є прихильником ультраправої політики у США.

Ще в юнацтві почав виступати з провокативними промовами: так, у 16 років він зателефонував до шоу консервативного журналіста Ларрі Елдера, щоб розповісти про "відсутність патріотизму" у своїй школі, а пізніше написав про це есе.

Після університету Міллер став протеже правого активіста Девіда Горовіца, а до 2016 року приєднався до команди Трампа, згодом ставши його радником.

Під час першого терміну Трампа Міллер був його спічрайтером та радником з політичних питань. Він був одним із розробників міграційної реформи та пропонував побудувати ще одну стіну між США та Мексикою.

Американські ЗМІ повідомляли, що політик стояв за звільненнями директора ФБР Джеймса Комі та міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен з метою посилити міграційну політику в країні.

За даними New York Times, на початку пандемії коронавірусу він також пропонував перекрити кордон із Мексикою за допомогою солдатів. Пізніше від плану відмовилися, оскільки він передбачав розгортання майже половини чисельності ЗС США.

До слова, Дональд Трамп 16 жовтня звільнив Кейті Захарію з посади прессекретарки Білого дому менш ніж через тиждень після призначення. Перед цим американський лідер закликав речницю переглянути доцільність своєї роботи.