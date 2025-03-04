Трамп призупинив військову допомогу, щоб Зеленський визнав провину за сварку, – CNN

У понеділок, 3 березня, з'явилося повідомлення, що президент США Дональд Трамп призупинив поставки військової допомоги Україні. Сталося це на тлі його суперечки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Таким рішення Трамп намагається добитися від президента України визнання провини за конфлікт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву представника Білого дому для CNN.

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Трамп хоче змусити Україну до переговорів і погрожує втратами на війні

Трамп вважає, що Зеленський нібито не хоче миру. І рішення про припинення допомоги залишатиметься, поки він не визначить, що глава України "взяв на себе зобов'язання шукати мирних переговорів".

Американський чиновник зауважив, що так президент США фактично намагається змусити Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи подальшими втратами на полі бою.

Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню,

– сказав представник Білого дому.

У CNN зауважують, що рішення призупинити військову допомогу в Україну є кроком, який може "зміцнити руку Путіна". Особливо на тлі останніх заяв Трампа про те, що українська сторона є винною у війні.

"За словами офіційних осіб, пауза стосуватиметься всього військового обладнання, яке ще не перебуває в Україні, і є прямою відповіддю на те, що Трамп вважає поганою поведінкою Зеленського минулого тижня", – додає видання.

До слова, зупинку військової допомоги підтримали усі радники Трампа. А от серед республіканців одноголосного рішення не було.

Як зауважив конгресмен Дон Бекон, Іран, Північна Корея та Китай не призупиняють свою військову допомогу та економічну підтримку Росії.