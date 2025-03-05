Трамп приховує справжні наміри щодо України та Росії, – колумніст NYT

Томас Фрідман вважає, що Дональд Трамп приховує свої справжні наміри щодо переговорів між Україною та Росією. Він підкреслив, що в словах президента США завжди "чогось не вистачає", що викликає сумніви щодо його реальних мотивів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на колонку американського журналіста Томаса Фрідмана для The New York Times. Він вважає, що Дональд Трамп приховує свої справжні наміри щодо мирних перемовин між Україною та Росією.

Читайте також Трамп залишив заборону на подальше постачання зброї Україні, – NYT

Трамп і його справжні наміри щодо переговорів з Росією

Фрідман зазначив, що президент США перебільшив роль Америки у військовій підтримці України, порівнюючи її з внеском європейських союзників.

Журналіст також звернув увагу на дивну заяву Трампа про "сильні сигнали" від Владіміра Путіна щодо бажання миру, при цьому він не уточнив жодних деталей.

Фрідман вважає, що це свідчить про приховані мотиви Трампа, які можуть бути або зрадницькими поступками агресору, або намаганням знайти спільну мову з Путіним, нехтуючи інтересами європейських союзників і українських демократів.

Щось не так пахне в цій історії,

– пише Фрідман.

Він наголосив на тому, що Трамп втратив розуміння важливості захисту свободи. На його думку, українці та європейські союзники США не погодяться на пропозиції Трампа, але Путін може бути готовий до компромісу.

