"Пристібайтесь, буде весело": політолог оцінив старт президенства Трампа
- За перший тиждень президентства Дональда Трампа не було представлено плану врегулювання війни в Україні, але робота над його розробкою активно триває.
- Політолог Олег Лісний вважає, що Трамп прагне отримати Нобелівську премію за миротворчість в Україні і не планує "зливати" українське питання.
Минув тиждень від інавгурації президента США Дональда Трампа. За цей час було ухвалено чимало рішень, але жодного плану про врегулювання війни в Україні не було представлено.
Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що Трамп хоче отримати Нобелівську премію за свою миротворчу діяльність в Україні. Тож варто приготуватися, попереду чекають цікаві події.
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Чому Трамп не буде "зливати" Україну
Політолог вважає, що в адміністрації Трампа триває активна робота над розробленням мирного плану щодо російсько-української війни. Про Україну дуже часто згадують, тобто для президента США українське питання не є прохідним, як здавалося раніше.
Готовність іти на діалог з Путіним є. Готовність "зливати" Україну, як би комусь не хотілося писати у своїх медіа, немає,
– зазначив Олег Лісний.
З його слів, психотип Трампа давно прорахований. Він не може бути лузером, тому в питанні України має стати миротворцем. Про це він і сам казав у своїй першій промові в якості президента. Політолог припускає, що Трамп хоче увійти в історію як той, хто отримає Нобелівську премію за свої миротворчі дії.
Якщо виходити через емоційну складову, а не раціонально підходити, то його дуже важко аналізувати. Єдине, що я можу всім порадити: пристібайтесь, буде дуже весело,
– підсумував Лісний.
Нагадаємо, що Служба громадянства та імміграції США тимчасово призупинила програму U4U для українських біженців.
Також USAID призупинило фінансування всіх своїх програм у світі, зокрема і в Україні. Причина – 90-денний аудит Держдепартаменту.