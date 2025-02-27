Трамп продовжив низку санкцій проти Росії

Лідер США продовжив санкції проти Росії. Ідеться про низку санкцій, які Трамп продовжив на рік.

Про це йдеться в офіційному повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США, пише 24 Канал.

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Трамп продовжив санкції проти Росії

Дональд Трамп продовжив на рік дію низки санкцій, які були запроваджені раніше щодо Росії.

"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)) я продовжую на один рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660", – ідеться в документі.

Вказується, що продовжується дія надзвичайного стану, пов’язаного із ситуацією в Україні, який передбачає санкції, введені в березні й грудні 2014 року, а також у вересні 2018 та в лютому 2022 року указами попередніх президентів Сполучених Штатів.

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Нагадаємо, що під час пресконференції Трампа у вівторок, 25 лютого, журналісти запитали в лідера США, чи буде він знімати з Росії санкції в межах переговорного процесу. Він відповів, що зараз Сполучені Штати не збираються послаблювати встановлені обмеження проти Росії. Проте він допустив, що це буде можливо в майбутньому.

Додамо, що під час першого засідання свого Кабінету міністрів президент США заявив, що розглядає можливість ослаблення санкцій проти Росії та додав, що спершу варто домовитися.