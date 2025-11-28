Поговоримо про новий етап бліцкригу Трампа і до чого тут обшуки в Андрія Єрмака. Про це пише Вадим Денисенко, інформує 24 Канал.

Які козирі має Трамп?

Ситуація на фронті, яка з погляду американців не буде покращуватися.

Відсутність фінансування України у 2026 році без розмороження російських активів. У грудні питання має мінімальні шанси для розв'язання з невідомою перспективою на січень – лютий.

Продовження корупційного скандалу з появою нової серії пов'язаної з оборонкою та, не виключено, обшуками в Єрмака.

Чим може відповісти Банкова?

1. Продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більші, ніж "слово Трампа".

2. Небажанням, щонайменше проактивної частини українців підписувати подібний договір.

Чи погодиться Володимир Путін закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки?

Як на мене, це відкрите питання. У логіці Трампа Путін після цього не зможе не підписати, інакше США реально вмикаються у війну проти тіньового флоту. Однак останнє інтерв'ю Путіна показує, що він не хотів би зараз зупинки війни.

Чи є у нас "план Б"?

Ми маємо часовий лаг до весни (гроші закінчуються в березні). Далі все буде залежати від того, скільки грошей виділить Євросоюз. Ми виходимо з погляду, що Трамп просто не зможе не продавати зброю та заборонити ділитися розвідданими.

Які висновки?

1. Вірогідність того, що Україну дотиснуть зараз, існує, але поки вона становить значно менше як 50%. Але реальний тиск почнеться тільки зараз, тому ситуація може динамічно змінюватися.

2. 28 пунктів плану Віткоффа – Дмитрієва залишаться ключовими пунктами для всіх подальших мирних планів, навіть якщо нинішній бліцкриг буде зірваний.

Днями я писав, що нам варто було б зробити, бодай закриті дискусії по кожному з цих пунктів, бо сховатися від них все одно не вдасться. Зараз виглядає так, що це майже неможливо. Всі мислять в категоріях виборів, а відтак будь-яка закрита дискусія стане публічною відразу після її закінчення.

3. Зараз найбільш вірогідний план – війна заходить в зиму із переговорним вікном можливостей не раніше весни.