Ніхто не був жорсткішим з Росією, ніж я, – Трамп про зустріч Байдена з Путіним

Дональд Трамп висловився про зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним у Женеві. Він переконаний, що США "нічого не отримали" за її підсумками.

Водночас попередник Байдена вважає, що саміт президентів був успішним для Москви. Про це Трамп заявив американським ЗМІ.

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45 президент США також стверджує, що адміністрація Байдена, мовляв, не завадила Росії у будівництві газопроводу "Північного потоку-2".

Ми (США – 24 канал) поступилися сценою Росії й нічого не отримали. Думаю, для Росії це був хороший день. Але не розумію, що у результаті отримали ми,

– наголосив Трамп.

При цьому, запевнив, що сам "прекрасно ладив" з Володимиром Путіним. "Але ніхто не був жорсткішим з Росією, ніж я", – переконаний він.

Трамп про відносини з Росією

Політик напередодні похвалився своєю вдалою зустріччю з Путіним у Гельсінкі. Він стверджував, що нібито взаєморозуміння з Москвою зіпсували демократи, натомість він навпаки налагоджував відносини.

Байден та Путін зустрілися у Женеві: коротко

За підсумками зустрічі лідери США та Росії провели брифінги, спілкувались із журналістами вони окремо. Від спільної пресконференції відмовилася американська сторона.

Очільник Білого дому наголосив, зокрема, що підтримує територіальну цілісність України. Він зауважив, що має різні погляди із Путіним на мінські домовленості.

Політики згадували й про російського опозиціонера Олексія Навального. Крім цього, вони також зробили спільну заяву щодо ядерної зброї.