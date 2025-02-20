У протистояння Трампа і Зеленського є лише один переможець – Росія, – CNN
- Трамп зробив заяви, що ставлять під сумнів легітимність Зеленського та можуть вплинути на військову допомогу Україні.
- Вибори в Україні під час воєнного стану стають складними, що може призвести до політичного хаосу, чого бажає Кремль.
- Трамп пропонує припинення вогню для проведення виборів, але це може ускладнити ситуацію через відсутність відповідних умов.
- Заяви Трампа вигідні Росії, оскільки вони підривають авторитет українського лідера та можуть деморалізувати армію.
Останні заяви президента США Дональда Трампа продемонстрували його ставлення до українського колеги Володимира Зеленського. Разом із цим з'явилася нова невизначеність щодо майбутнього України, а також безпеки Європи загалом.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Чим небезпечні заяви Трампа щодо Зеленського
Минулого тижня Трампа заявив, що рейтинги Зеленського в Україні низькі. Однак 18 лютого він пішов далі та заявив, підтримка українського лідера становить лише 4%, а війну розпочав Київ.
У виданні зауважили, що ці твердження є дуже близькими до кремлівських наративів, адже Москва також неодноразово заявляла, що напад на Україну у 2022 році був спричинений нібито її неминучим вступом до НАТО, а також ставить під сумність легітимність Зеленського.
У тіні завжди залишалася загроза того, що їхні напружені відносини під час першого терміну Трампа – коли Зеленський не дав Трампу бажаного під час "ідеального" телефонного дзвінка, який став причиною імпічменту – залишаться темною, невідворотною хмарою, що нависатиме над їхніми майбутніми контактами. Тепер ця хмара прорвалася і Україна потрапила під зливу,
– йдеться у статті.
Попри те, що Зеленський пом'якшив свої зауваження про те, що Трамп "живе у світі дезінформації", додавши, що він глибоко поважає президента США та американський народ. Трамп у своїй заяві не став виявляти жодних подібних застережень і назвав українського президента "диктатором", який має діяти швидко, щоб врятувати Україну.
Така риторика викликає занепокоєння, адже вона не лише дискредитує президента України, а й створює підґрунтя для можливого скорочення військової та фінансової допомоги. Трамп неодноразово помилково заявляв, що українська допомога "зникла", і що Зеленський перебуває на "грошовому потоці". В такий спосіб президент США готує американців до наративу, який, ймовірно, завершиться скороченням цієї допомоги.
Чи можливе проведення виборів в Україні
У статті зазначається, що під час воєнного стану вибори призупиняються.
Пропоноване командою Трампа припинення вогню могло б дозволити їх проведення, а також надати можливість голосувати військовим. Але що робити з мільйонами українських біженців за кордоном? Що з виборчою реформою та необхідним законодавством для легітимного сучасного голосування? Чи варто поспішати заради швидкого результату, чи ретельно працювати, щоб досягти міжнародних стандартів? А якщо російська атака зірве день голосування? Усе може піти не так – і майже напевно піде,
– йдеться у статті.
У виданні додали, що в разі такого проведення виборів, їх результати будуть сумнівними, що ще більше підірве довіру до Зеленського, або ж владу альтернативі, яка також не матиме повної легітимності. Це посіє хаос не лише в Україні, а й по всій Європі.
"Саме цього прагне Кремль – політичних потрясінь, які ще більше ускладнять ситуацію для Києва", – наголосили у виданні.
Там додали, що мотиви Трампа розгадувати все важче. У статті наголошується, що "неможливо нав’язати країні, яка бореться за власне виживання, хибний мир. Неможливо підривати авторитет воєнного лідера і не очікувати, що його армія не зазнає деморалізації на фронті".
За останні два тижні було просування лише одного стратегічного інтересу – Росії.