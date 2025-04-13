Вік – не проблема: у Трампа опублікували результати когнітивного та фізичного здоров’я

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 11 квітня, пройшов плановий медичний огляд. Його результати дивують – у свої майже 78 років він має чудове здоров'я.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт у Х.

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Трамп пройшов перевірку здоров'я: які результати

Лікар Білого дому Шон Барбелла заявив, що президент США Дональд Трамп має відмінний стан здоров’я. Він пройшов медичний огляд, щоб довести, що придатний для посади очільника держави.

Доповідь про стан здоров'я Трампа, надана лікарем, є найдетальнішою інформацією про його когнітивний та фізичний стан, відколи він повернувся до Білого дому. Дональд Трамп – найстаріша людина, яка обійняла пост президента США. Однак вік не заважає йому вести справи.

Президент Трамп демонструє чудове когнітивне та фізичне здоров’я і цілком придатний для виконання обов’язків головнокомандувача та глави держави,

– йдеться у звіті лікаря.

78-річний Дональд Трамп пройшов обстеження у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Президент розповів, що медики дали йому рекомендацію щодо покращення способу життя, однак не уточнив, про що саме йдеться.

Білий дім опублікував результати медичного обстеження / Скриншоти

Так відомо, що показники серцево-судинної, дихальної, неврологічної та інших ключових систем організму Трампа відповідають нормі. Він також має хорошу для свого віку пам'ять та реакцію. За результатами спеціалізованих тестів було встановлено, що рівень тривожності та ознак депресії у Трампа низький.

Маса тіла Дональда Трамп складає близько 102 кілограмів при зрості 190 сантиметрів. Усі показники крові також перебувають в межах норми. Президент США дотримується збалансованої дієти та навіть зберігає помірну фізичну активність.

Лікар підтвердив, що Дональд Трамп не має будь-яких ознак захворювань, які могли б вплинути на його повсякденну активність. До того ж Барбелла підтвердив хороший стан здоров'я його "часті перемоги в змаганнях з гольфу".